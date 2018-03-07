Google, çok kısa bir süre önce yeni artırılmış gerçeklik sistemini duyurmuştu. Google tarafından yapılan duyuruda ARCore uygulaması ortaya çıkarılmış ve yeni uygulamayla beraber Apple’ın ARKit uygulamasına rakip geldiği görülmüştü. Google’ın artırılmış gerçeklik için sunmuş olduğu sistemin beraberinde bazı gerekliliklerde ortaya çıkmıştı. Bu gerekliliklerden birisi de Google Lens uygulaması oldu.

İlk defa Google Pixel 2 akıllı telefonlarının içinde gördüğümüz uygulama, Google fotoğraflar üzerinden çalışan ve fotoğraflar hakkında birçok bilgi veren uygulama, Pixel 2 serisinden hemen sonra ise tüm Android cihazlara getirilmek üzere geliştirilmeye alınmıştı. Beklenen oldu ve Google Lens Android cihazlar için uygulama olarak yayınlandı.

Google Lens Neler Sunuyor?

Google Fotoğraflar üzerinden çalışan sistem, çektiğiniz ya da yeni çekeceğiniz fotoğraflar hakkında detaylı bilgi elde edilmesini sağlıyor. Kullanımda oldukça basit. Google Fotoğraflar uygulamasına giriyorsunuz ve ardından herhangi bir fotoğrafı seçiyorsunuz. Düzenleme butonunun hemen yanında Google Lens butonu olduğunu göreceksiniz.

Bu butona tıklamanız durumunda ise Google, fotoğraflarınızı taramaya alıyor. Yapılan tarama sonrasında ise fotoğraflarınızda yer alan nesneler ya da canlılar algılanıyor. Binalar, şehir sembolleri, yazılar, filmler, evcil hayvanlar, markalar tanınıyor ve bu konuda bilgilendirmeler yapılıyor.

Nesne tanıma konusunda en başarılı sistemlerden biri olan Google Lens, yapay zekanın da örneklerini içeriyor. Hem sosyal medyayı aktif olarak kullanan kullanıcılar için oldukça olumlu olan uygulamanın hem de artırılmış gerçeklik ve benzeri sistemler için oldukça olumlu sonuçlar vereceği düşünülüyor.

Tüm Android akıllı telefonları için desteği açıklanan sistemin, Google Asistan üzerinden da çalıştırılabileceğini belirtelim. Google Asistan üzerinden, doğrudan fotoğraf taraması yapmak için ise sadece destekli telefonları kullanmak gerekiyor. LG, Sony, Motorola, Nokia’nın yeni modelleri, Samsung bu desteği veren markalar olarak açıklanmış durumda. Bunun dışında kalan markalar için şu an durum belirsiz olarak gösterilebilir.