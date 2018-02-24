Google Lens Android ve iOS Cihazlara Sunuluyor!

Makine öğrenimini destekleyen bir görüntü analizcisi olan Google Lens ilk olarak 2017’de duyuruldu. Şu anda hem Google Fotoğraflar‘da (mevcut fotoğrafları taramak için) hem de Asistan‘da (gerçek zamanda taramak için) mevcut ancak her iki yöntem de yalnızca bir Pixel telefonu ile çalışıyor. Bazı ARCore duyurularına rağmen Google, cihazın daha fazla Android cihazına yayılacağını ve iOS‘ta da görünmesini sağlayacağını açıkladı.

Google Lens nedir? Google Lens ne işe yarar? gibi sorulara sahipseniz buraya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Google Fotoğraflar‘daki objeler, hem Android hem de iOS‘daki İngilizce dili kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Hangi platform kullanırsanız kullanın, fotoğraflarınızı yerler ve nesneler için tarayabilirsiniz. Ek olarak Lens in Assistant da önümüzdeki haftalarda “uyumlu amiral gemisi cihazlarında” başlatılacak. Şirket zaman geçtikçe daha fazla cihaza destek ekleyeceğini açıkladı.

Bu objeleri genişletilmiş uyumluluk ötesinde, Google Lens yakında bazı işlevsel iyileştirmeler de alıyor. Google Lens‘in belirli köpek ırkları ve çiçekler de dahil olmak üzere ortak hayvanları ve bitkileri tanıyabileceği söyleniyor. Orijinal duyuruyu kaynak bağlantısından okuyabilirsiniz.