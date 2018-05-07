Google Lens Desteği Bazı OnePlus Akıllı Telefonlara Yayılmaya Başladı!

Google ne yazık ki olabildiğince çok sayıda son teknoloji ürünü akıllı telefona Google Lens desteği getirme sözü vermiş olsa da Google Lens entegrasyonu herkesin düşündüğü kadar yaygın olmadı. Arama devinin bu özelliği Google Fotoğraflar‘a Mart ayında geri döndü ancak şu ana kadar sadece bir kaç akıllı telefon Google Lens ile adeta kutsandı.

Samsung Galaxy S8 / S8 Plus, Galaxy S9 / S9 Plus veya Note 8‘e sahipseniz Google Asistan üzerinden Google Asistan entegrasyonundan zaten yararlanabilirsiniz. Ancak başka akıllı telefonlarınız varsa bunu kullanmanız olası değil. Ancak bugün iyi haberler var. Google Lens entegrasyonu artık tüm dünyadaki birçok OnePlus hayranının hafta sonu bildirdiği gibi daha fazla akıllı telefona çıkıyor.

OnePlus 3 ve 3T modelleri Google Lens entegrasyonunu alan ilk OnePlus akıllı telefonlardan oldu ardından OnePlus 5 ve 5T modellerinden haberler geldi. Bu dört OnePlus akıllı telefondan birine sahipseniz Google Lens‘in cihazınızda kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Google Asistan‘ı çalıştırdığınızda yeni özelliğin ekranın en altında görünmesi gerekiyor. Google Mercek simgesine dokunursanız kamera uygulamanız görüntüleyicide öğeleri tanımlayabilmeniz için açılacaktır.

Görünüşe göre yeni özellik farklı modellere partiler halinde dağıtıldı. Bu yüzden tüm uyumlu OnePlus akıllı telefonlara ulaşana kadar bir süre bekleyebiliriz. Umarım diğer akıllı telefonlar da entegrasyonu çabuk alır.