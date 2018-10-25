Google Lens Mobil Görseller Aramasına Entegre Edildi

Google, mobil arama motoruna sürekli yeni ve harika özellikler eklemektedir ve sürekli bunları geliştirmektedir. Teknoloji devi Google’ın yapmış olduğu son geliştirme ise mobil cihazlarda ki Görseller arama hizmetine Google Lens teknolojisini entegre etmesi oldu.

Ancak şimdilik özellik sadece ABD’de yapılan İngilizce aramalarda kullanılmaktadır. İngilizce arama yapıyorsanız, artık Google Görseller’de ortaya çıkan her sonucun altında Google Lens düğmesi göreceksiniz. Söz konusu düğmeye bastığınızda, görüntüye benzer farklı nesnelerin ortak noktalarını fark edeceksiniz. Onlara tıkladıktan sonra ekranda görünecek benzer öğeleri içeren bir slayt menüsü ortaya çıkacaktır.

Başlangıçta bu akıllı noktalar çoğunlukla çevrimiçi alışverişe yardımcı olmak için belirlenen ürünlerde ve nesnelerde görünecektir. Ancak önümüzdeki aylarda yer işaretleri, hayvanlar ve bitkilerin fotoğrafları hakkındaki aramalarda da kullanıma başlayacaktır. Alternatif olarak aradığınız resimdeki bir noktayı parmağınız ile seçerseniz, o seçili alandaki resimlerin benzerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Yeni özelliğin nasıl çalıştığını görmek için bu makalenin altındaki GIF’i kontrol etmekten çekinmeyin.

Daha önce de belirtildiği gibi, Lens entegrasyonu sadece İngilizce’de arama yapan ABD’li kullanıcılara açıktır. Ancak Google, hizmetin yakında diğer ülke ve dillere sunulacağını söylüyor.