Google, görsel arama yolculuğundaki en yeni adımı açıkladı ve bu uygulama en önemli duyurularından biriydi. Bu, yıllar önce Google Resim aramasında geriye dönük tutulan ve Google Foto’nun nesne ve sahne tanıma özelliğini güçlendiren arayüzünün yakın akrabası olan bir uygulama.

Google, I/O 2017 açılış konuşmasında Google Lens‘ten bahsetti ve iddia edildiği gibi çalışılıyorsa, pek çoğumuzun kullanacağı bir uygulama olacaktır. Ayrıca bkz: En iyi telefon kameraları 2017

Google Lens, resimlerinizdeki bilgileri okuyabilen ve anlayan akıllı bir kamera uygulamasıdır. Resim meta verilerinden söz etmiyoruz, ancak fotoğraflarınızda betimlenen yerler, adlar ve hatta Wi-Fi şifreleri. Daha sonra bu bilgileri ele almanın akıllı yollarını önerebilir.

Google Asistanın bir parçası olarak, Google Lens, Marshmallow’da ve sonrasında her Android telefona veya tablete ulaşma potansiyeline sahiptir ve bu cihazların işleri görsel olarak tanımasına ve konum verilerinden küçük bir yardım almasına izin verir ve onlar hakkında bilgi oluşturur

Google Lens nedir, belki de en iyi bazı örneklerle cevaplanır: yönlendiricinin şifre etiketi fotoğrafını çektiğinizde otomatik olarak o ağa bağlanırsınız; Bilinmeyen bir tesisin resmini çekin ve Google arama sonuçlarında otomatik olarak tanımlayın; Bir çeviri için yabancı metinleri çekin; Bir tiyatro ilan tahtasının fotoğrafını çekin ve bilet rezervasyonu için Google Asistanını getirin; Ya da bir telefon numarasının bir ekran görüntüsünü çekip arama yapmak için hızlıca çeviriciye getirin.

Google Foto ile entegrasyon, etkinlikten sonra daha da fazla bilginin mevcut olması anlamına gelir. Örneğin, daha önce fotoğrafladığınız simgesel görüntünün ne olduğunu öğrenmek için resminizi çevrimiçi verilerle eşleştirebilir.

Ayrıca bazı zekice içerikle uyumlu düzenleme araçları da var: demo sırasında Google, yeni bir uygulamanın zincir çitin bağlantılarını dijital olarak nasıl kaldırabileceğini göstererek geride bir beyzbol oyuncusu ortaya çıkardığını gösterdi.

Google Lens çıkışı tarihi ne zaman?

Google, yeni Lens uygulamasının bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunacaklarını söyledi. Bu makaleyi uygulama hakkında daha çok şey öğrendiğimizde güncelleyeceğiz.