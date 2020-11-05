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Google, Mesajlar Uygulamasında Zaman Planlamasını Test Ediyor

Google, belirli bir zaman diliminde otomatik olarak SMS göndermenize olanak tanıyan Mesajlar uygulamasında SMS planlama özelliğini test etmeye başladı.

Selin Polat

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Google, Mesajlar Uygulamasında Zaman Planlamasını Test Ediyor

Google, belirli bir zaman diliminde otomatik olarak SMS göndermenize olanak tanıyan Mesajlar uygulamasında SMS planlama özelliğini test etmeye başladı.

İşleyiş şekli, bir mesaj hazırlayıp bir sohbette ‘Gönder’ düğmesine uzun basmanızdır, bu size dört seçenek sunar – bunlardan üçü önceden tanımlanmış zamanlamalardır ve dördüncüsü tercihinize göre bir tarih ve saat seçmenize olanak tanır.

Sohbette planlanan mesajın bir önizlemesi görünür ve mesajda herhangi bir değişiklik yapmak, hemen göndermek veya silmek için üzerine dokunabilirsiniz.

Önceden, ‘Gönder’ düğmesine uzun basmak, bir konu içeren bir MMS göndermek için bir kısayol sunuyordu ve artık mesajları planlamak için kullanıldığından, bir MMS’e konu ekleme seçeneğine içindeki üç noktalı menüden erişilebilir. sohbet ekranının sağ üst köşesi. “Konu alanını göster” seçeneğini arıyor olmalısınız.

Yeni özellik, henüz kullanıma sunulmadı ve tüm beta kullanıcıları için bile mevcut değil, bu nedenle Google’ın sunucu tarafında kullanıma sunmayı tamamlamasını beklemeniz gerekecek.

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KaynakGsmarena
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