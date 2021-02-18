Google Nearby Share İle Her Şey Daha Kolay!

Android kullanıcısıysanız uygulamaları diğer telefonlarla paylaşmanın birden fazla yolu vardır, bunlardan bazıları belirli uygulamaları indirmeyi içerir. Google, bünyesine Nearby Share uygulama paylaşımının eklenmesiyle işleri kolaylaştırmaya karar verdi.

Nearby Share, kullanıcıların özel bir uygulamaya ihtiyaç duymadan dosyaları kolayca paylaşmasına olanak tanıyan bir özelliktir. Geçtiğimiz Ağustos ayında duyurulan özellik, Android’in Apple cihazlar için AirDrop’un eşdeğeridir ve Android 6.0 Marshmallow ve üzeri çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Nearby Share, fotoğraflar dahil olmak üzere farklı dosya türlerini ve yakınınızdaki cihazların bağlantılarını paylaşmanıza olanak tanır. Yeni uygulama paylaşımının eklenmesiyle, artık yakınınızdaki cihazlara uygulama gönderebileceksiniz.

Özelliğin çalışmasını sağlamak için tek yapmanız gereken Play Store uygulamasını başlatmak ve Uygulamalarım’a gitmek. Özellik zaten kullanımınıza sunulmuşsa, Kitaplığın yanında Paylaş adında yeni bir sekme olacak. Sekmeyi seçin, uygulama gönderip almak isteyip istemediğiniz seçeneği sunulur.

Hangisini seçerseniz seçin, konum hizmetlerini açmanız istenecektir. Göndermeyi seçerseniz, tüm yüklü uygulamalarınızı listeleyen bir ekrana yönlendirilirsiniz. Hangi uygulamaları göndermek istediğinizi seçin ve sağ üst köşedeki yeşil düğmeye basın. Telefonunuz yakındaki cihazları aramaya başlayacaktır. Almayı seçerseniz, yukarıdaki son görüntüye benzer bir arayüz elde edersiniz.