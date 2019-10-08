Google Oyun Telefonları için Sertifika Programı Geliştiriyor!

Akıllı telefonlar oldukça popüler hale geldi. Artık kendi küçük ama büyüyen kategorisine sahipler. Oyun akıllı telefon kategorisi de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Asus ROG 2, Black Shark 2 Pro, Nubia Red Magic 3S ve Razer Phone 2 gibi amiral gemilerinin yanı sıra Redmi Note 8 Pro gibi orta sınıf oyun akıllı telefonları da var.
Zaman geçtikçe daha fazla oyun telefonu olacak. Bundan dolayı da Google bu cihazların yeterince güçlü olduğundan ve oyun geliştiriciler için “öngörülebilir şekilde davrandığından” emin olmak istiyor. Dolayısıyla bir Oyun Aygıtı Sertifika (Game Device Certification) programının geliştirilmesine öncülük ediyor.
XDA-Developers çalışanları, akıllı telefon üreticilerinin cihazlarına GMS’yi yüklemelerine izin verilmeden önce karşılaması gereken gereksinimleri listeleyen, Google’ın GMS (Google Mobile Suites) Gereksinimlerinin en son sürümünün bir kopyasını edinebildiler. Belgenin şimdi “Game Device Certification” başlıklı yeni bir bölümünün olduğunu keşfettiler.
Belge, bir cihazın Oyun Aygıtı Sertifikasına sahip olması için bir takım gereklilikleri karşılaması gerektiğini öne sürüyor. Gereksinimlerden bazıları şunlardır:
- Öngörülebilir Performans: Sertifikalandırılmış cihazların tahmin edilebilir bir şekilde davranmaları gerekir. Böylece geliştiricilerin kasma, CPU çekirdeği kaybı ve diğer olağandışı sistem davranışları gibi olaylarla karşılaşmaması gerekir.
- Doğru ve yüksek performanslı GPU davranışı: Sertifikalı cihazların modern ve güncel yüksek performanslı GPU’lara sahip olması ve API’leri göstermesi ve makul derecede güç sağlaması gerekir.
- Bellek davranışı ve gereksinimleri: Sertifikalı cihazlar, belleğe öngörülebilir bir şekilde erişim sağlamalıdır. Oyunlar makul miktarda bellek ayırabilmeli ve işlemlerini beklenmedik anlarda bile sonlandırabilmeli.