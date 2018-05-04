Google Pay Diğer Masaüstü ve IOS Platformlarına Da Geldi

Şimdiye kadar, Google Pay (Google Cüzdan ve Android Pay kombinasyonu), Chrome web tarayıcısında çalışıyordu. Tabii ki, Android uygulamasından da hizmete erişebiliyordunuz.

Şirket şu anda genişliyor, çünkü hizmet artık diğer web tarayıcılarında da çalışıyor. Yani diğer masaüstü ve iOS platformları da artık kullanım alanına giriyor.

Kayıtlı kartlarınız otomatik olarak desteklenen diğer cihazlarla senkronize edilir. Örneğin, kartınızı Pixelbook’unuza kaydettiyseniz, bunu iPhone’unuzdaki web üzerinde kolayca kullanabilirsiniz.