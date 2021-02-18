Google Pay ve Samsung Pay, Yakında Bitcoin ve Diğer Kriptoları Kabul Edecek!

Finansal sistemlerinde Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin ticaretini yasaklayan birçok hükümetin artan eylemlerinin ortasında, bu para birimlerinin bir süre daha bizimle kalacağına dair göstergeler var. Nitekim kripto para biriminin ödeme aracı olarak kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor. Son zamanlarda Twitter, bitcoin kullanmayı düşündüğünü duyurdu. Şimdi, Samsung Pay ve Google Pay de bu kervana katılabilir.

Kripto para birimleri, daha fazla istikrar potansiyeli ile popüler bir uluslararası işlem modu olmaya devam ediyor. Ve şimdi, Google Pay ve Samsung Pay’in çok yakında Bitcoins ve diğer kripto para birimleriyle yapılan ödemeleri kabul edeceği bildirildi. Bu bilgiler, önde gelen bir kripto para birimi sağlayıcısı ve ödeme platformu olan BitPay’den alındı.

Planlara bakılırsa, Google ve Samsung, artık mal ve hizmetler için platformdaki kullanıcıların kripto para birimi ödemelerini kabul eden platformlar olarak Apple’a katılacak. BitPay ayrıca, Google Pay ve Samsung Pay desteğini Mart 2021 gibi erken bir tarihte getirmeyi umduğunu da ima etti.

Her iki platformdaki kullanıcılar, BitPay kripto para birimi kartlarını Google Pay ve Samsung Pay’e bağlayabilecek ve böylece kripto para birimleri kullanan platformlarda sorunsuz ödeme yapmayı mümkün kılacak. Hizmette desteklenen kripto para birimleri arasında Bitcoin, Bitcoin Cash, BUSD, Ether, PAX, USDC ve GUSD bulunuyor.

Bu faaliyetler için ayrıntılar ve kesin zaman çizelgeleri BitPay tarafından sağlanmasa da, Apple Pay’de olduğu gibi benzer bir yörünge izlemesi bekleniyor. Şu anda ne Google ne de Samsung haberi onaylayan veya reddeden bir açıklama yayınlamadı.