Google Pixel 2 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefon alanına kendi adı ile yeni yeni giriş yapmış olan Google, Nexus serilerinden sonra ilk kez kendi adı ile Google Pixel akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Google Pixel akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesi ile beraber iPhone 7 serisi ile bile karşılaştıran bir kamera performansı ve işlemci serileri de beğeni toplamıştı. Üst segment akıllı telefonlar arasında gösterilen serinin beğenilmesi sonrasında ise şimdilerde Google Pixel 2 için yeni iddialar gündeme gelmeye başladı.

Yeni Seri Google Pixel 2 Akıllı Telefonlar Geliyor

İlk akıllı telefonlarından sonra serinin performansını arttıracağı ve rakiplerini geçmek için yeni adımlar atacağı düşünülen Google Pixel 2 akıllı telefonları için yeni bazı özelliklerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bakalım Google Pixel 2 serisi için belli olan ilk detaylar neler?

Tasarım Hakkında Görüşler Neler?

Google Pixel serisinde genel olarak tasarım konusunda oval kenarlar ve geniş ön panel kullanılmıştı. Arka kısımda ise mini kamera boyutları büyük oranda beğeni toplamıştı. Google Pixel 2 serisinde de tasarım konusunda yine benzer çözümlerin sunulması bekleniyor. Fakat bu kez son dönemde akıllı telefonlarda moda olmaya başlayan çerçevesiz ekran tasarımlarına Google Pixel 2 serisinin de dahil olacağı düşünülüyor.

Çok daha ince bir tasarıma sahip olması beklenen akıllı telefonun ön panelinin ise tamamen ekrandan oluşması da bekleniyor. Tüm bu iddialar ne kadar gerçek bilinmez ama iddialar doğruysa yeni seri çok daha ilgi çeken bir tasarıma sahip olacak.

Teknik Özellikler Nasıl Olacak?

Google Pixel 2 telefonlarının tasarımlarından çok yeni seride yer verilecek olan teknik özellikler merak ediliyor. Öyle ki yeni serinin bu kez üst segment akıllı telefon rakiplerini geride bırakmak için bu kez daha iddialı geleceği de düşünülüyor. Bu noktada ilk olarak iddialara göre Google Pixel 2 üst segment akıllı telefonlarda olduğu gibi Snapdragon 835 serisi işlemcileri kullanacak.

Haliyle işlemci konusunda şu an için piyasanın en iyi serisi kullanılacağı kesin. Bunun dışında henüz Ram bellek miktarları konusunda iddialar kesin değil fakat 4 GB ve 6 GB miktarlarına yer verileceği düşüncesi var. Uzun süredir akıllı telefonlarda düşünülen Ram bellek miktarı olan 8 GB ram bellek miktarının ise gelmesi beklenmiyor. Şu an için bu Ram bellek seviyesi üst segment akıllı telefonlar için bile gereksiz görüşü hakim.

Tüm bunların dışında teknik özelliklerin zamanla belli olması beklenirken bunun dışında telefonların bu kez IP68 sertifikası ile beraber geleceği de düşünülüyor. Zaten Google tarafından da bu konuda ilk tüyoların verildiğini de biliyoruz.

Haliyle Google Pixel 2 modelinin de suya ve toza karşı dayanıklılık göstereceğini de biliyoruz. Fakat kesin olarak IP68 sertifikası mı yoksa IP67 mi kullanılacağı da bilinmiyor. Ekran özellikleri konusunda ise henüz net detaylar yok fakat Google’ın bir sürpriz yaparak 4K çözünürlük değeri de sunabileceği de yine iddialar arasında.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Geçen seneki modelin üreticisi yine HTC olmuştu. HTC’nin beklentilerin çok daha altında bir gelir elde etmesi ve son dönemde akıllı telefonlarda istediklerini ortaya koyamaması ile beraber bu seride yine HTC ile mi üretim anlaşması yapılacağı bilinmiyor.

Haliyle şu an için akıllı telefonların da üretim tarihleri için net bir bilgi verilemiyor. Bunun dışında fiyat konusunda da henüz net bilgiler bulunmadığını da belirtelim.