Google Pixel 2, Sürüş Esnasında Rahatsız Etme Modunu Otomatik Olarak Açacak

Google’ın önceden duyurduğu tüm şeylerin yanı sıra yaklaşmakta olan Pixel 2 ve Pixel 2 XL yazılımında gölgede bırakılan bazı sürprizler var gibi görünüyor. En büyük süprizlerden biri: Yeni telefonlar sürüş sırasında otomatik olarak “Rahatsız Etme” moduna geçecek.

Bu, Google’ın Play Store‘a yüklediği yeni bir uygulamdaki bir ekran görüntüsü aracılığıyla keşfedilmiştir. Bu uygulamaya Pixel Ambient Services adı verilir. Adından da anlaşılacağı üzere, yakınınızda çalınan şarkıları otomatik olarak tanımlama ve kilit ekranınızda parçanın başlığını ve sanatçısını gösteren ve zaman dinleyen işlevselliğe sahiptir.

Ancak ortaya çıkıyor ki hepsi bu kadar değil. Play Store‘daki en son ekran görüntüsü, aktif bir araçta olduğunuzda otomatik olarak “Rahatsız Etme” modunu etkinleştiren açabileceğiniz bir menüyü açık bir şekilde açıklar. Bu durumda olduğunuzu, cihaz hareketi ve Bluetooth bağlantıları (telefonunuzu bu teknolojiyle arabanıza bağlarsanız) belirleyecektir.

Google’ın tam olarak ne sürdüğünü anlayıp anlamayacağı belli değil. Bu arada tabii ki görebileceğiniz gibi bu kapatılabilir. Bir yolcuysanız sizi rahatsız etmeyecek.