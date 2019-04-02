Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL Satışları Durduruldu!

Google, ilk Pixel telefonunu Ekim 2016’da duyurdu. Daha sonrasında Nisan 2018’de yani tam olarak 1 buçuk yıl sonra satışlarını durdurdu. Aynı şekilde devam eden şirket, Pixel 2 serisini 2017’nin Ekim ayında piyasaya sürdü.

Bugün ise Google yaptığı bir açıklamada Pixel 2 ve Pixel 2 XL satışlarını durdurdu. Bunu da Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarını resmi sitelerinden kaldırarak gösterdi.

Ancak hem Pixel 2 hem de Pixel 2 XL, Android sürüm güncellemelerini ve aylık güvenlik yamalarını almaya devam edecek. Orijinal Pixel ve Pixel XL geçen yıl kesilmiş olsa da, Google hala güncellemeleri ve güvenlik yamalarını sunmaya devam ediyor.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL, sırasıyla Snapdragon 835 Mobil Platform, 4GB RAM, 64GB depolama alanına sahip şekilde geldi. Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in tek bir 12.2 MP arka kameraya ve 8 MP selfie kamerasına sahip.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL‘in piyasaya sürülmesiyle arka kamera açısından pek bir şey değişmedi ve gerçekte donanım hemen hemen aynı kaldı.

Google ayrıca 2019’un ikinci yarısının sonunda daha ucuz bir Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte, bu yılın ilerleyen saatlerinde Pixel 4 serisiyle ilgili büyük bir yükseltme görebilirsiniz.