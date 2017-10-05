Google’ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefon modelleri dün tanıtıldı. Güzel haber ise ertesi gün yani bugün geldi. Her iki modelde de stok out durumu var!

Google Pixel 2, 17 Ekim’de satışa başlayacak. Fakat bu modelde bazı renk ve kapasite seçenekleri ilk etapta bulunmayacak. Tüm renk ve hafıza seçeneklerinin bulunabilirliği ise 5-6 haftayı bulacak.

Google Pixel 2 XL ise Amerika’da 2-3 hafta için de, Avrupa’da ise yine 5-6 hafta içerisinde satışa çıkacak. Hatta yüksek kapasiteli modeller ve bazı renkler aralık ayında iletilecek diye belirtilmiş.

Buradan anlıyoruz ki Google her iki cihazı çıkarmak için biraz aceleci davranmış. Zaten Türkiye’de resmi olarak satılmadığını biliyoruz. Ama avrupa ve Amerika’da bile telefon henüz çıkmışken stok sorunları yaşamak gerçekten hayal kırıklığı olarak görünebilir.