Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL tasarımları ortaya çıkıyor

Kılıf üreticisi Olixar başka bir telefonun tasarımını daha (Piksel 2’yi) erken ortaya çıkardı – Görüntüler arka taraftaki cam pencerenin küçüldüğünü, artık parmak izi okuyucuya ulaşmadığını gösteriyor. Sırt tasarımı da tek bir kamerayı onaylıyor.

Ön tarafta, orijinal Pixel’in engebeli çerçeveleri göz önüne alındığında, çerçeveler daha küçük boyutta görünüyor – ulaşmak zor. Kulaklık için oldukça büyük bir ızgara var, ancak ikili hoparlörlerin kanıtı yok.

Bununla birlikte, Olixar Google’ın 3.5 mm kulaklık jakını kullanmayacağını doğruluyor. Bundan böyle USB-C bağlantı noktasına güvenmek zorunda kalacağız.