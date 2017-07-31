Google Pixel 2 XL Görselleri Önemli Bir Özelliğin Olmadığını Gösteriyor

Pixel ve Pixel XL için Google‘ın yaklaşan halefi hakkında oldukça heyecan verici bazı bilgiler ortaya çıktı. Telefonun sızdırılmış görüntüler eğer gerçekse, Pixel 2 XL, modern tasarım öğeleri ile tanıdık bir stil sunan, layık bir halef durumunda. Ortaya çıkan render görüntüleri cihazın önemli bir özelliği es geçtiğini gösteriyor.

Fabrika CAD tasarımlarından modellenen yeni görüntü eğer doğruysa, Google yakında çıkacak olan cihazda kulaklık girişini elimine edecek gibi görünüyor. Bu nadir bir trend değil iken, tüketicilerle oldukça popüler olmayan bir trend haline geldi.

Hiçbir şey henüz kesinleşmemiş ve bunlar sadece doğrulanmamış, resmi olmayan sızıntılardır. Yakın zamanda sızdırılmış diğer sızıntı ise kulaklık girişinin geri dönüşüne işaret ediyor. Ancak, yeni kaynak, geçmişte oldukça güvenilir bir geçmişe sahip. Bu da, Pixel XL halefinin yılın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıktığı zaman, kulaklık girişinin olmaması muhtemel.