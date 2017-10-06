İkinci nesil Pixel telefonlar için beklentiler yüksekti ve Google hayal kırıklığına uğramadı. Bu yılki amiral gemisi akla gelebilecek her şekilde daha iyi, ancak daha yüksek bir fiyatla geliyor.

Yeni telefonla biraz zaman geçirdik. İlk izlenimlerimizi ve telefonun her alanını detaylı incelememizde bulabilirsiniz.

Google Pixel 2 XL Fiyatı

Üst düzey telefonların fiyatları son bir yılda dramatik bir şekilde arttı ve Pixel 2 XL önceki modelinden daha pahalı. 64GB depolama alanına sahip temel model için 799 £, 128GB sürüm için ise 899 £ ödemek zorundasınız. Küçük bir not; Google Pixel modelleri Türkiye’ye gelmediği için net bir fiyata sahip değil.

Şu an Google’dan bir Pixel 2 XL ön sipariş verebilirsiniz. Cihazı en erken 15 Kasım’da teslim alabileceğinizi unutmayın. Bazı avrupa ülkelerinde bu telefonu ön sipariş ile alırsanız yanında hediye olarak Google Home Mini veriyorlar.

Daha önceki modellerde de olduğu gibi, her iki modelin hafızasını genişletmek için bir microSD yuvası yok. Renk seçenekleri arasında Just Black veya Black & White modelleri yer alıyor.

Google Pixel 2 XL Tasarım

6 inç ekranı olduğundan bu küçük bir telefon değil. Ancak minimal ekran çerçeveleri sayesinde tahmin ettiğiniz kadar da büyük değil. Örneğin bir iPhone 7 Plus‘dan daha küçük.

Oldukça iyi yapılmış gibi geliyor ve her ne kadar uzun boylu olsa da, tek elle rahat bir kullanım sağlıyor.

175 gr ve 5.8 inçlik daha küçük ekranı olan yeni iPhone X ile aynı ağırlıkta. Kabaca aynı kalınlıktadır, ancak daha büyük üst ve alt çerçeve nedeniyle daha uzun boyludur.

Tabii ki, hiçbir çıkıntı yoktur ve bir bonus olarak, öne bakan stereo hoparlörler vardır. Bunları şimdilik test etme şansımız olmadı ama eminiz normal bir telefondan çok daha başarılıdır.

2016 Pixel XL‘den çok daha ince ve daha iyi görünüyor. Ekran, alüminyum çerçeve ile buluştuğu kenarlarda hafif kavisli.

Cihazın ekranı daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir renk yelpazesini gösterebilen bir OLED ekran. 18: 9 en/boy oranı ve 538 PPI yoğunluğuna eşit QHD + çözünürlüğü vardır.

Her zaman açık (Always on display); Bu, bir düğmeye basmadan ya da ekrana veya başka bir şeye dokunmadan zamanı ve bildirim simgelerini görebileceğiniz anlamına geliyor.

Orjinal Pixel modellerine benzeyen tasarımsal özellikler de bulunuyor. Özellikle arka tarafı bölünmüş olan belirgin tasarım. Burada, her iki modelde de üst kısımın yaklaşık yüzde 20’si siyah ve Gorilla cam ile radyo sinyallerinin çirkin anten hatlarından ziyade geçmesine izin vermek için kullanılmaktadır.

Parmak izi tarayıcı, geçen yılın Pixel XL’inde olduğu gibi, arka panelin orta kısmında ancak cam panelin hemen altında bulunuyor.

Alışılmışın dışında sadece bir kamera ve yanında bir LED flaşı bulunuyor. Ne yalan söyleyelim çift kamera kurulumunu bekliyordu. Bu nedenle Pixel’in rakiplerinin çoğunda olduğu gibi bir telefoto veya geniş açılı çekim seçeneği yok. Ancak yine de aşağıda açıklayacağımız bazı özelliklere sahip.

3.5mm kulaklık girişi yok, ancak kutuda USB-C bağlantı noktasına takılan bir çift kulaklık bulabilirsiniz.

Cep telefonunun ön tarafında hiç düğme yok: Google telefonlar için normal olduğu gibi, Android’in gezinme tuşları ekranda. HTC tarafından üretildiğinden, daha küçük Pixel 2‘de bulamayacağınız bir özellik var: sıkılabilir kenarlar (HTC Sense gibi)

Bu durumda telefonu sıktığınızda Google Asistanı göreceksiniz ve HTC U11 gibi ne kadar basıncın gerekli olduğunu özelleştirebilirsiniz. Hassasiyeti artırabileceğiniz için bu gayet kullanışlı gibi görünüyor.

Google Pixel 2 XL Özellikleri

Cihazın Snapdragon 836 işlemcisini kullanacağı konusunda pek çok söylenti vardı. Fakat Pixel 2 XL Snapdragon 835‘e sahip. Bu, Qualcomm’un en güncel ve en güçlü amiral gemisidir ve bu da demek oluyor ki, benchmark sonuçlarına geldiğinde bu telefonun rakiplerin pek de altında kalmayacağı anlamını taşıyor.

Google, 4GB RAM ile gitmeyi kararlaştırdı, ancak bu, bazı rakiplerde bulunan 6GB’dan az olsa bile, bir problem olma ihtimali düşük.

Pixel 2 XL ayrıca 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 (AptX ile), GPS ve NFC‘ye de sahiptir.

Pilin çıkarılabilir olmadığı şaşırtıcı değil. Akıllı telefon ayrıca 3520mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Oreo açıklandığından beri piyasaya sürülecek ilk telefon olan Google Pixel 2 XL, 2018 yılında Android P‘ye güncellenebilecek.

Google Pixel XL ve Google Pixel 2 XL özelliklerini karşılaştırdık

Tasarım Bilgileri – Pixel XL – Pixel 2 XL Boyutları 154.7 x 75.7 x 8.6 mm 157.9 x 76.7 x 7.9 mm Ağırlığı 168 gr 175 gr Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran P-OLED Kapasitif Dokunmatik Ekran Ekran Boyutu 5.5″ 6″ Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2880 Piksel Multitouch Var Var Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Gümüş Quite Black, Very Silver, Really Blue Parmak İzi Okuyucu Var Var Suya Dayanıklılık Yok IP67 Ekran/Gövde Oranı 71.2% 76.4% Piksel Yoğunluğu 534 PPI 538 PPI

Kamera Özellikleri Ön Kamera 8 MP 8 MP Arka Kamera 12.3 MP 12.3 MP Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme

Panorama

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

Led flaş

1.55μm piksel Coğrafi konum etiketleme

Panorama

Faz algılamalı otomatik odaklama

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

OIS

Çift Led flaş Arka Kamera Video Çözünürlüğü 2160p@30fps

1080p@120fps

1080p@60fps

1080p@30fps

720p@240fps 2160p@30fps

1080p@120fps

1080p@60fps

1080p@30fps

720p@240fps

Donanım Özellikleri Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 835 İşlemci 2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo 4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo Çekirdek Sayısı 4 8 Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 540 Dahili Hafıza 32 GB

128 GB 64 GB

128 GB Ram 4 GB 4 GB Sensörler İvmeölçer

Barometre

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü İvmeölçer

Barometre

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü NFC Var Var GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS Radyo Yok Yok Batarya 3450 mAh 3520 mAh Bekleme Süresi 552 Saat – Konuşma Süresi 32 Saat –

Bağlantı Özellikleri 3.5mm kulaklık girişi Var Yok Hafıza Kartı Yok Yok Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE, aptX 4G / 4.5G Var Var Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler Editör Puanı 70.5 81.5 Çıkış Tarihi 04 Ekim 2016 15 Ekim 2017 Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri Diğer teknik özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83

MP4/H.264 oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici Hızlı Pil Şarj

MP4/H.264 oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici

Kamera

Çift kamera ayarları şu anda moda, ancak Google ön ve arkada sadece bir kamera kullanmayı tercih etmiş.

Arkada 12.2Mp’lik bir lens bulunuyor, ancak bu kez optik stabilizasyon desteğine sahip. Bir f/1.8 diyafram açıklığı ve 1.4 μm pikseli var. Ortalama telefon kameralarından daha büyük.

Bu, Pixel 2 XL’nin daha iyi HDR fotoğrafları çekebileceği anlamına geliyor.

İkinci bir kameraya ihtiyaç duymadan portre modu da var. Güzel, keskin bir objenin arkasında bulanık bir arka plan elde edeceksiniz demektir.

Bu, ikinci bir mercek yerine çift piksel kullanılarak yapılır. Ön ve arka planda olanı hesaplamak için Google’ın ‘hesaplamalı fotoğrafçılığı’ kullanılır, böylece hem ön hem de arka kameralarda bu modu kullanabilirsiniz. Ne kadar başarılı olduğuna sonra değineceğiz.

Video çekerken, hem OIS hem de EIS kullanılıyor. Google daha az bulanıklık ile pürüzsüz video için, Fused Video Stabilization özelliğini de kullanıyor.

Geçen yılın modelinde olduğu gibi Pixel 2 XL’i rakiplerinden ayıran bir özelliği, 2021 yılına kadar videolar ve fotoğraflar için orijinal kalitede sınırsız Google Fotoğraf saklama alanı elde etmenizdir.

Loş ışıklı odada kamera testi için vaktimiz olmadı ancak DxOMark kamerayı herhangi bir akıllı telefonun en yüksek değeri olan 98 derecesine sahip bir kamera olarak belirtmiştir. Ve demo fotoğrafları ve videoları kesinlikle etkileyici görünüyordu.

Aşağıda Google Pixel 2 XL ile çekilmiş fotoğraflara göz atabilirsiniz.

Pixel 2 XL ile Çekilmiş Fotoğraflar 1 - 5

Yazılım

Yeni Pixeller için Google’ın etiketi “Radikal olarak faydalı”. Bu yalnızca Asistan’a atıfta bulunmakla kalmıyor, Google’ın gerçek hayatta daha yararlı olabilmesi için Lens gibi özelliklerini ekleyerek güçlü yönlerini öne çıkartıyor.

Lens beta halindedir (şu anda yeni Pixel 2 telefonlarına özeldir). Bu, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını fotoğraflardan tanımlayan bir araçtır, bu nedenle onları tekrar yazmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca kamerayı bir kitap veya film posterine yönlendirebilir, puanlama ve incelemelerin listesini görebilirsiniz. Onlarla ilgili bilgi almak için kamerayı yer işaretlerine veya bitkilere yönlendirin.

‘Yaşayan duvar kağıtları’ gibi daha da küçük iyileştirmeler de bulunuyor. Bazı yüklü duvar kağıtları oldukça ilgi çekiciydi.

Aktif kenar – Google Asistanını çalıştırmak için telefonun kenarlarını sıktığınızda çalışıyor. Tabii hassasiyeti ayarlayıp çeşitli fonksiyonları da çalıştırabiliyorsunuz.

Google Home‘da zaten mevcut olan özellikler, Pixel 2’de de bulunmaktadır. “Ok Google, eve gidelim” gibi bir şey söyleyebilirsiniz; gönderdiğiniz tüm metin mesajlarının yanında yol tarifleri de alırsınız. Bir podcast dinliyordunuz, Asistan konuşmayı bıraktıktan sonra yeniden başlayacak ve sürüş esnasında duyabilmesi için ses seviyesini bile ayarlayabilirsiniz. Apple’ın Sirisi ile çok benzer.

Google Pixel 2 XL Teknik Özellikleri