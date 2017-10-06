İkinci nesil Pixel telefonlar için beklentiler yüksekti ve Google hayal kırıklığına uğramadı. Bu yılki amiral gemisi akla gelebilecek her şekilde daha iyi, ancak daha yüksek bir fiyatla geliyor.
Yeni telefonla biraz zaman geçirdik. İlk izlenimlerimizi ve telefonun her alanını detaylı incelememizde bulabilirsiniz.
Google Pixel 2 XL Fiyatı
Üst düzey telefonların fiyatları son bir yılda dramatik bir şekilde arttı ve Pixel 2 XL önceki modelinden daha pahalı. 64GB depolama alanına sahip temel model için 799 £, 128GB sürüm için ise 899 £ ödemek zorundasınız. Küçük bir not; Google Pixel modelleri Türkiye’ye gelmediği için net bir fiyata sahip değil.
Şu an Google’dan bir Pixel 2 XL ön sipariş verebilirsiniz. Cihazı en erken 15 Kasım’da teslim alabileceğinizi unutmayın. Bazı avrupa ülkelerinde bu telefonu ön sipariş ile alırsanız yanında hediye olarak Google Home Mini veriyorlar.
Daha önceki modellerde de olduğu gibi, her iki modelin hafızasını genişletmek için bir microSD yuvası yok. Renk seçenekleri arasında Just Black veya Black & White modelleri yer alıyor.
Google Pixel 2 XL Tasarım
6 inç ekranı olduğundan bu küçük bir telefon değil. Ancak minimal ekran çerçeveleri sayesinde tahmin ettiğiniz kadar da büyük değil. Örneğin bir iPhone 7 Plus‘dan daha küçük.
Oldukça iyi yapılmış gibi geliyor ve her ne kadar uzun boylu olsa da, tek elle rahat bir kullanım sağlıyor.
175 gr ve 5.8 inçlik daha küçük ekranı olan yeni iPhone X ile aynı ağırlıkta. Kabaca aynı kalınlıktadır, ancak daha büyük üst ve alt çerçeve nedeniyle daha uzun boyludur.
Tabii ki, hiçbir çıkıntı yoktur ve bir bonus olarak, öne bakan stereo hoparlörler vardır. Bunları şimdilik test etme şansımız olmadı ama eminiz normal bir telefondan çok daha başarılıdır.
2016 Pixel XL‘den çok daha ince ve daha iyi görünüyor. Ekran, alüminyum çerçeve ile buluştuğu kenarlarda hafif kavisli.
Cihazın ekranı daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir renk yelpazesini gösterebilen bir OLED ekran. 18: 9 en/boy oranı ve 538 PPI yoğunluğuna eşit QHD + çözünürlüğü vardır.
Her zaman açık (Always on display); Bu, bir düğmeye basmadan ya da ekrana veya başka bir şeye dokunmadan zamanı ve bildirim simgelerini görebileceğiniz anlamına geliyor.
Orjinal Pixel modellerine benzeyen tasarımsal özellikler de bulunuyor. Özellikle arka tarafı bölünmüş olan belirgin tasarım. Burada, her iki modelde de üst kısımın yaklaşık yüzde 20’si siyah ve Gorilla cam ile radyo sinyallerinin çirkin anten hatlarından ziyade geçmesine izin vermek için kullanılmaktadır.
Parmak izi tarayıcı, geçen yılın Pixel XL’inde olduğu gibi, arka panelin orta kısmında ancak cam panelin hemen altında bulunuyor.
Alışılmışın dışında sadece bir kamera ve yanında bir LED flaşı bulunuyor. Ne yalan söyleyelim çift kamera kurulumunu bekliyordu. Bu nedenle Pixel’in rakiplerinin çoğunda olduğu gibi bir telefoto veya geniş açılı çekim seçeneği yok. Ancak yine de aşağıda açıklayacağımız bazı özelliklere sahip.
3.5mm kulaklık girişi yok, ancak kutuda USB-C bağlantı noktasına takılan bir çift kulaklık bulabilirsiniz.
Cep telefonunun ön tarafında hiç düğme yok: Google telefonlar için normal olduğu gibi, Android’in gezinme tuşları ekranda. HTC tarafından üretildiğinden, daha küçük Pixel 2‘de bulamayacağınız bir özellik var: sıkılabilir kenarlar (HTC Sense gibi)
Bu durumda telefonu sıktığınızda Google Asistanı göreceksiniz ve HTC U11 gibi ne kadar basıncın gerekli olduğunu özelleştirebilirsiniz. Hassasiyeti artırabileceğiniz için bu gayet kullanışlı gibi görünüyor.
Google Pixel 2 XL Özellikleri
Cihazın Snapdragon 836 işlemcisini kullanacağı konusunda pek çok söylenti vardı. Fakat Pixel 2 XL Snapdragon 835‘e sahip. Bu, Qualcomm’un en güncel ve en güçlü amiral gemisidir ve bu da demek oluyor ki, benchmark sonuçlarına geldiğinde bu telefonun rakiplerin pek de altında kalmayacağı anlamını taşıyor.
Google, 4GB RAM ile gitmeyi kararlaştırdı, ancak bu, bazı rakiplerde bulunan 6GB’dan az olsa bile, bir problem olma ihtimali düşük.
Pixel 2 XL ayrıca 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 (AptX ile), GPS ve NFC‘ye de sahiptir.
Pilin çıkarılabilir olmadığı şaşırtıcı değil. Akıllı telefon ayrıca 3520mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.
Oreo açıklandığından beri piyasaya sürülecek ilk telefon olan Google Pixel 2 XL, 2018 yılında Android P‘ye güncellenebilecek.
Google Pixel XL ve Google Pixel 2 XL özelliklerini karşılaştırdık
|Tasarım Bilgileri – Pixel XL – Pixel 2 XL
|Boyutları
|154.7 x 75.7 x 8.6 mm
|157.9 x 76.7 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|175 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|P-OLED Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5″
|6″
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1440 x 2880 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Mavi, Gümüş
|Quite Black, Very Silver, Really Blue
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP67
|Ekran/Gövde Oranı
|71.2%
|76.4%
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|538 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|12.3 MP
|12.3 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
1.55μm piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Çift Led flaş
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo
|4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|32 GB
128 GB
|64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3450 mAh
|3520 mAh
|Bekleme Süresi
|552 Saat
|–
|Konuşma Süresi
|32 Saat
|–
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|5.0, A2DP, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70.5
|81.5
|Çıkış Tarihi
|04 Ekim 2016
|15 Ekim 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Kamera
Çift kamera ayarları şu anda moda, ancak Google ön ve arkada sadece bir kamera kullanmayı tercih etmiş.
Arkada 12.2Mp’lik bir lens bulunuyor, ancak bu kez optik stabilizasyon desteğine sahip. Bir f/1.8 diyafram açıklığı ve 1.4 μm pikseli var. Ortalama telefon kameralarından daha büyük.
Bu, Pixel 2 XL’nin daha iyi HDR fotoğrafları çekebileceği anlamına geliyor.
İkinci bir kameraya ihtiyaç duymadan portre modu da var. Güzel, keskin bir objenin arkasında bulanık bir arka plan elde edeceksiniz demektir.
Bu, ikinci bir mercek yerine çift piksel kullanılarak yapılır. Ön ve arka planda olanı hesaplamak için Google’ın ‘hesaplamalı fotoğrafçılığı’ kullanılır, böylece hem ön hem de arka kameralarda bu modu kullanabilirsiniz. Ne kadar başarılı olduğuna sonra değineceğiz.
Video çekerken, hem OIS hem de EIS kullanılıyor. Google daha az bulanıklık ile pürüzsüz video için, Fused Video Stabilization özelliğini de kullanıyor.
Geçen yılın modelinde olduğu gibi Pixel 2 XL’i rakiplerinden ayıran bir özelliği, 2021 yılına kadar videolar ve fotoğraflar için orijinal kalitede sınırsız Google Fotoğraf saklama alanı elde etmenizdir.
Loş ışıklı odada kamera testi için vaktimiz olmadı ancak DxOMark kamerayı herhangi bir akıllı telefonun en yüksek değeri olan 98 derecesine sahip bir kamera olarak belirtmiştir. Ve demo fotoğrafları ve videoları kesinlikle etkileyici görünüyordu.
Aşağıda Google Pixel 2 XL ile çekilmiş fotoğraflara göz atabilirsiniz.
Yazılım
Yeni Pixeller için Google’ın etiketi “Radikal olarak faydalı”. Bu yalnızca Asistan’a atıfta bulunmakla kalmıyor, Google’ın gerçek hayatta daha yararlı olabilmesi için Lens gibi özelliklerini ekleyerek güçlü yönlerini öne çıkartıyor.
Lens beta halindedir (şu anda yeni Pixel 2 telefonlarına özeldir). Bu, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını fotoğraflardan tanımlayan bir araçtır, bu nedenle onları tekrar yazmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca kamerayı bir kitap veya film posterine yönlendirebilir, puanlama ve incelemelerin listesini görebilirsiniz. Onlarla ilgili bilgi almak için kamerayı yer işaretlerine veya bitkilere yönlendirin.
‘Yaşayan duvar kağıtları’ gibi daha da küçük iyileştirmeler de bulunuyor. Bazı yüklü duvar kağıtları oldukça ilgi çekiciydi.
Aktif kenar – Google Asistanını çalıştırmak için telefonun kenarlarını sıktığınızda çalışıyor. Tabii hassasiyeti ayarlayıp çeşitli fonksiyonları da çalıştırabiliyorsunuz.
Google Home‘da zaten mevcut olan özellikler, Pixel 2’de de bulunmaktadır. “Ok Google, eve gidelim” gibi bir şey söyleyebilirsiniz; gönderdiğiniz tüm metin mesajlarının yanında yol tarifleri de alırsınız. Bir podcast dinliyordunuz, Asistan konuşmayı bıraktıktan sonra yeniden başlayacak ve sürüş esnasında duyabilmesi için ses seviyesini bile ayarlayabilirsiniz. Apple’ın Sirisi ile çok benzer.
Google Pixel 2 XL Teknik Özellikleri
- 6″ P-OLED Ekran (2880 x 1440 piksel, 538 PPI)
- Snapdragon 835 İşlemci
- Adreno 540 Ekran Kartı
- 4GB RAM
- 64GB / 128GB Dahili Hafıza
- 12.2MP Arka Kamera
- 8MP Ön Kamera
- 3520mAh Batarya
- 4G LTE Bağlantı
- 802.11ac Wi-Fi
- Bluetooth 5.0
- NFC
- GPS USB-C
- Hızlı Pil Şarj
- Android 8.0 Oreo
Aşağıdaki tanıtım videosu ilginizi çekebilir!
Pixel 2 XL ile ilgili kesin sonuçlara varmak için henüz erken. Özellikle pil ömrü ve kameraları için nasıl performans gösterdiğini bulmak için tüm testler kümesini çalıştırmamız gerekiyor.
İlk belirtiler yine de iyi. Kamera Google’ın söylediği kadar iyi olursa, kesinlikle rakipleri arasında hak ettiği yeri alacaktır.