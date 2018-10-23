Google Pixel 2 Yeni Kamera Arayüzü

Google Pixel 2 kamera arayüzünde bir kaç yeni özelleştirmeye sahip olacak. Pixel 3 ve 3 XL ile Google şirketi kamera uygulamasına biraz daha fazla özellik eklemiştir. Apple ve Samsung’un kamera arayüzleri gibi daha uyumlu yeni bir özelleştirme seçeneği vardır.

Yeni eklenen mod Pixel 2 veya 2 XL‘de “Portre” moduna geçmek için dokunmak zorunda olduğunuz menüyü daha kolay ulaşılabilir hale getirmiştir. Kamera modları arasında geçiş yapmak için ekran boyunca kaydırın.

Güncellenen Google Kamera uygulaması Pazartesi sabahından itibaren kullanıma sunulacaktır. Yeni gelen güncellemede deklanşör düğmesinin hemen üzerinde geçerli çekim modunu gösteren bir ikon vardır. Açıklamak gerekirse bu güncellenmiş uygulama sadece yeni mod seçiciyi ve sadece vizörü basılı tutarak erişebileceğiniz Google Lens’e bir kısayol getiriyor.

Bu güncelleme şimdilik Piksel 3‘te tanıtılan Gece Görüş veya Üst Çekim modlarını getirmiyor. 2. nesil Piksellerin bu özellikleri gelecekteki bir güncellemede sahip olacağı ifade edilmiştir. En yeni Google Kamera uygulamasını sürüm 6.1.013‘tür.

Pixel 2‘nizde yeni kamera güncellemesini aldınız mı? Henüz almadıysanız. Endişelenmeyin en önemli güncelleme, iki yeni kamera modunu (Gece Görüş ve En İyi Çekim) içeren güncelleme olacaktır.