Google, akıllı telefon üretimin sürekli olarak tecrübesini arttırmaya devam ediyor. Marka yeni akıllı telefonlarıyla beraber tam anlamıyla bu sektöre de giriş yapmış oldu. Amiral gemisi serisi olan Google Pixel 3 akıllı telefonlarıyla beraber kendi adıyla sunduğu telefonlarda da belli bir seviyeye geçmiş olan Google, her ne kadar satış rakamlarından memnun olsa da telefonlar hatalarıyla bir hayli konuşulmaya başladı.

Son amiral gemisi serisinde yaşanan bazı sorunların telefonun bile önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Kullanıcılardan ardı ardına gelen mesajlardan sonra ise Google’ın konuya ilişkin bir adım attığı da ortaya çıktı.

Google Pixel 3 için Güncelleme Yolda

Kullanıcılardan gelen mesajlar sonrasında ortaya çıkan sorunlar bir hayli can sıkmaya başlamıştı. En çok öne çıkan sorun ise kamera sorunu olarak dile getirilmişti. Kamera kısmında çekim sırasında donma, uygulamanın açılmaması, kameranın bulanık çekim yapması gibi sorunlara neden olan hataların giderileceği açıklandı.

Çözüme kavuşturulan tek sorun ise kamera sorunu olmayacak. Bunun yanında bellek kısmında yaşanan sorunlarında önüne geçilecek. Başta bellek hatalarının önüne geçecek olan bir düzenlemeden söz ediyoruz.

Bellek yönetimi kısmında yaşanan sorunları giderecek olan düzenleme, depolama kısmına bağlı olan tüm sorunların da önüne geçecek. Google Pixel 3 akıllı telefonları için yayınlanacak olan Aralık ayı güncellemesinin bilinen son artısı ise hoparlör kısmında yapılacak olan iyileştirme.

Daha önce Google Pixel 3 modeli için forumlarda paylaşılan ve hoparlörden cızırtılı bir şekilde ses gelmesine neden olduğu açıklanan hatanın da güncelleme sonrasında tamamen son bulacağı bilgisi var. Bunların dışında genel iyileştirmeler ve performans düzenlemeleri sunmasını beklediğimiz Aralık ayı güncellemesinin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaştırılacağını da ekleyelim.