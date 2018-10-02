Google, kendi adıyla akıllı telefon üretmeye başladığı andan bu yana bir çıkış yakalamış durumda. Marka yeni seri akıllı telefonlarında yer vereceği özellikler için yaptığı çalışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni gündem konusu Google Pixel 3 akıllı telefonları.

Amiral gemisi serilerinin devamı niteliğinde olan akıllı telefon, için geri sayım başlamış durumda. Geri sayımla beraber telefonun sahip olacağı özelliklerde detaylanmaya başladı. Son olarak telefonların HTC Sense sistemine benzer bir sistemle geleceği ortaya çıktı.

Google Pixel 3 Aktif Kenarla Geliyor

Google Pixel 3 akıllı telefonları için paylaşılan yeni video, telefonların özelliklerini ortaya koyuyor. Videoya göre Google Pixel 3 akıllı telefonlarında aktif kenar özelliği olacak. Bu özelliği daha önce HTC akıllı telefonlarında görmüştük. Söz konusu özellik, telefonları sıkmanızla bazı özellikleri kullanmanızı sağlıyor. Mesela telefonu iki yandan sıktığınız zaman, direk olarak kameranın açılmasını sağlıyorsunuz.

Aktif kenara birçok özellik de atanabiliyor. Telefonların kenarlarına uyguladığınız belli bir baskı ile çalışan özellik, bir hayli dikkat çekici ve dediğimiz gibi daha önce HTC akıllı telefonlarında sevilen bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Yine benzer bir özelliğin Google Pixel 3 modellerinde de yer alacak olması sevindirici. Videoyla beraber başka detaylarında ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Google Pixel 3 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların XL ve ana model olmak üzere iki farklı model ile geleceğini biliyoruz. Ana modelde de XL modelinde de Snapdragon 845 işlemcileri yer alacak. RAM kısmında ise 4 ve 6 GB RAM seçeneklerinin sunulacağından söz ediliyor.

Biri çentikli biri çentiksiz olarak gelecek telefonların her ikisinde de aktif kenar özelliğinin bulunup bulunmayacağı ise kesin değil. Bunun için firma tarafından yapılacak olan tanıtımı beklemek gerekiyor. Kısa süre sonra düzenlenecek olan tanıtım sonrasında daha birçok sürprizi ortaya çıkması bekleniyor.