Google Pixel 3 Isınma Sorunu

Uzun süre asılsız iddialar ile gündemde olan Google Pixel 3 modeli, son zamanlarda yeni bir sorun ile tekrardan gündeme oturmuş gibi gözüküyor. Çıkış tarihinden beri çeşitli söylentilere konu olan telefon, ısınma sorunu ile karşımıza tekrar çıkıyor.

Yeni Google Pixel 3 telefonunu satın alan müşteriler, şarj ederken aşırı ısınma sorunları yaşadığını iddia etmeye başladı. Pixel 3 sahipleri, karşı karşıya kaldıkları aşırı ısınma sorununu Reddit, Twitter, YouTube ve Ürün Forumları gibi çeşitli platformlarda dile getirmeye başladı.

Genelde, telefonlar şarj olurken ısınırlar ancak Google Pixel 3 ile ilgili sorun, sistemin kapanmasına neden olacak kadar aşırı ısınmasıdır. Piksel 3 kullanıcıları, aşırı ısınma sorunlarının hem kablolu şarj hemde kablosuz şarj sırasında görülebildiğini iddia ettiler. Bununla birlikte, kablosuz şarj ederken sorun daha belirgin olduğunu belirttiler.

Kullanıcı yorumlarından gelen sorunların başında şarj sırasında bir çeşit eylem gerçekleştirildiğinde cihaz daha da ısındığıdır. Örneğin, bir görüntülü görüşme yapmak, cihazın sıcaklığını önemli ölçüde arttırır. Bununla birlikte, video akışı gibi daha basit işlevler Pixel 3’ün önemli ölçüde ısınmasına neden olabilir.

Üçüncü taraf şarj cihazlarını ve Google Pixel Stand’ını deneyen kullanıcıların da aynı sorunla karşılaştığı iddia edilmiştir. Yukarıdaki görüntü, cihazın sıcaklığı belli bir noktaya yükseldiğinde, kullanıcının “telefon ısınıyor” mesajını gösterdiğine işaret etmektedir. Cihaz ısınmaya devam ederse, hasarı önlemek için Piksel 3 otomatik olarak kapanacaktır.

Google’ın henüz yapmış olduğu resmi duyuru olmamasına rağmen, söylentiler telefonun kısa süre içerisinde bir güncelleme ile durumun düzeltileceği yönündir.