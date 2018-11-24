Google kendi adıyla sunduğu akıllı telefonları yenilemeye devam ediyor. Marka çok kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı Google Pixel 3 akıllı telefonlarıyla beraber serileri güçlendirmiş oldu. Yeni seri akıllı telefonların tek arka kamerasının bulunması, tasarımının standartların dışına çıkmaması gibi kısımlarına rağmen amiral gemisi modelleriyle mücadele edecek kadar başarılı olduğunu da söylemek gerekiyor. Oldukça dikkat çekici özellikleri bulunan yeni seri akıllı telefonların şu sıralar güncelleneceği bilgisi de var. Bu kez seriye Google Pixel 3 Lite akıllı telefonları eklenecek.

Google Pixel 3 Lite Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Yine kısa bir süre önce Google Pixel 3 Lite akıllı telefonlarının tasarımlarının ortaya çıktığını görmüştük. Telefonların taslak çizimlerinin paylaşılmasıyla ortaya çıkan tasarım bu kez canlı görsellerle görüntülendi. Ana modelle yan yana paylaşılan Google Pixel 3 Lite akıllı telefonlarının, tasarım kısmında önemli bir değişiklik sunmayacağı görülüyor.

Ana modelin tasarımıyla aynı tasarıma sahip olan akıllı telefonların, yine çerçeveli bir model olması bekleniyor. Çentikli ekran kullanmayacağı görülen akıllı telefonların, biraz daha uzun bir ekran kullanacağı görülüyor. Ana modele göre biraz daha uzun ve ince bir model söz konusu olacak. Ekran boyutu kısmında da değişiklikler olacak. Google Pixel 3 Lite, 5,56 inçlik bir ekran sunacak. Bu ekranların oranı ise 18.5:9 olacak. Biraz daha uzunlamasına bir ekran göreceğiz.

Google Pixel 3 Lite akıllı telefonlarının teknik özellikler kısmında da orta segment bir seri olması bekleniyor. Snapdragon 670 işlemcilerinden güç alan telefon, 4 GB RAM bellek miktarına sahip ve 32 GB depolama alanı kullanıyor olacak. Yine arka kamera kısmında da 12 MP değerinde tek bir kamera ve 8 MP değerinde ön kamera bulunacak.

Bu yönleriyle Google Pixel 3 Lite akıllı telefonları da çok önemli farklar sunmamış olacak. Yine de yeni modellerin fiyat kısmında farklar sunması beklentisi var. Serinin uygun fiyatlı modeli, bu model olacak. Tanıtım sonrasında detayları vereceğiz.