Google Pixel 3 Lite Fotoğrafları Sızdırıldı

Ekim ayında şirket Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini tanıttı. Bugün ise Pixel 3 Lite fotoğrafları sızdırıldı. Fotoğraflara bakıldığında Google‘ın orta sınıf akıllı telefon ile karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Fotoğraflar 3,5 mm kulaklık jakına ve Google Pixel 2‘ye benzer bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Farklı olarak bu telefon parlak bir çerçeveye sahip olacak, yani plastikten yapılmış olabileceğini gösteriyor. Fotoğraflanan beyaz renkli modelinde neon yeşili güç anahtarı var.

Google Pixel 3 Lite 1 - 6

Telefon aynı zamanda GeekBench ve birkaç farklı teknoloji sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni özellikleri arasında bulunanlar:

Qualcomm Snapdragon 670+Adreno 615

4GB RAM ve 32GB depolama

2.915 mAh batarya

5.56 inç IPS LCD ekran (2220×1080 px)

12MP Ana Kamera

8MP Selfie Kamerası

Android 9.0 Pie

Bu özelliklere bakıldığında bu orta derece akıllı telefon, Pixel 3 ile karşılaştırılabilir bir kameraya sahip olacak.