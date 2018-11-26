Google’ın kendi adıyla satışa sunduğu Google Pixel 3 akıllı telefonları, üst segment modeller olarak satışa çıktı. Ana modelde de Plus modelinde de yer verilen özellikler amiral gemisi akıllı telefon özellikleri olmuştu. Bu nedenle yeni akıllı telefonların satış fiyatları biraz daha yüksek bir aralıkta karşımıza çıkmıştı. Markanın rekabet ortamında bir tık öne geçmesi adına ise uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunması bekleniyordu. İşte bu modelin ise Google Pixel 3 Lite akıllı telefonları olması bekleniyor.

Daha önce birçok kez ortaya çıkan Google Pixel 3 Lite akıllı telefonlarının, her geçen gün ise biraz daha detaylandığını görüyoruz. Son olarak telefonların canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Google Pixel 3 Lite Beklenenden İddialı Geliyor

Yeni akıllı telefon modeli için beklenti serinin uygun fiyatlı modeli olması. Ancak her ne kadar uygun fiyatlı bir akıllı telefon olarak geleceği söylense de özellikler bir o kadar dikkat çekici. Paylaşılan canlı görsellerden sonra ortaya çıkan detaylarda bu bilgileri doğrular nitelikte. Google Pixel 3 Lite akıllı telefonlarının içerisinde yer alacak işlemcilerden yola çıkalım.

İşlemci kısmında Snapdragon 670 işlemcilerinin kullanılacağı akıllı telefonda, orta segmentin yeni amiral gemisini göreceğimizi söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanında RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek beklentimiz var. Fakat dediğimiz gibi bu kısımda da kesin bir bilgi elde edilmiş değil.

İşlemciler yeni modelin ne derece güçlü olacağının en büyük kanıtı olarak gösterilebilir. İşlemcilerin dışında Google Pixel 3 Lite akıllı telefonların 12.2 MP değerinde tek arka kamera kullanılacağı bilgisi de var. Amiral gemisi modellerinde gördüğümüz sistem özelliklerine çok yakın özellikler göreceğiz.

En büyük değişikliğimiz ise ekran kısmında karşımıza çıkacak gibi duruyor. Ekran kısmında 5,56 inçlik daha uzun bir panel kullanılacak. Biraz daha ince ve biraz daha uzun bir akıllı telefon ekranı görmek mümkün olacak. Ekranların oranının 18,5:9 olmasının nedeni de bu.

Yine çentik alanının kullanılmayacağı ve yine yanlardan daha ince çerçevelerin sunulacağı akıllı telefonun genel olarak tasarımının değişmeyeceğini düşünüyoruz. Sadece ekranlara bağlı olarak biraz daha uzun ve ince bir görüntü sunulmuş olacak. En azından ana modele göre biraz daha uzatılmış bir telefon söz konusu olacak. Telefonların ne zaman tanıtılacağının ise hala belli olmadığını ekleyelim.