Samsung, Huawei, Apple gibi devlerin bulunduğu pazarda kendisine yer bulmak adına çalışmalar yapan Google, akıllı telefon serisini belli aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Marka çok kısa bir süre öncesine kadar Google Pixel 3 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Fakat bu seriler için farklı bir strateji izleneceği de açıklamalarda yer almıştı. Bu kez yeni amiral gemisi modellerinin içerisinde uygun fiyatlı bir seri sunulacağı bilgisi verilmişti. Google Pixel 3 Lite olarak tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonun, tasarımının nasıl olacağı ve özellikleri kısmında ise sürekli bir bilgi sızıntısı var. Son olarak telefonların görselleri yayınlandı.

Google Pixel 3 Lite Tasarımı Memnun Etmeyebilir

Google Pixel 3 Lite akıllı telefonları için hazırlandığı belirtilen kılıf görsellerinin sızdırılmasıyla beraber Google Pixel 3 Lite tasarımı da gözler önüne serilmiş oldu. Google Pixel 3 Lite tasarımına baktığımız zaman tek arka kameranın dikkat çektiğini görüyoruz. Beklendiği gibi arka kısımda köşeye konumlandırılmış olan tek arka kamera kullanılan akıllı telefonda, yine arka kısma konumlandırılmış olan parmak izi sensörleri bulunuyor.

Tek el kullanımını kolaylaştırmak adına tuş dizilimleri değiştirilmeyen Google Pixel 3 Lite akıllı telefonlarının, üst kısımda kulaklık girişine yer verdiği ve alt kısımda da USB Type C bağlantılarını desteklediği belirtiliyor.

Kılıf görsellerinde de bağlantıları net bir şekilde görmek mümkün. Genel boyut konusunda ise ana serilere göre biraz daha mini bir seri sunulduğunu ekleyelim. Beklentilerde bu yöndeydi ancak beklentilerden biraz daha mini bir kasa boyutunun sunulduğunu söylemek gerekiyor.

Tasarımı, kamera yerleşimi ve bağlantı noktaları beklentilerin dışına çıkmayan yeni serinin, Snapdragon 670 işlemcilerinden güç alacağını ve işlemcilerle beraber gelecek olan RAM bellek miktarının 4 GB RAM bellek olacağını da belirtmiş olalım. 12.2 MP gibi ilginç bir arka kameraya sahip olacak olan yeni serinin fiyatı ne kadar aşağı çekmeyi başaracağı ise tanıtım sonrasında kesinlik kazanacak. Ana amiral gemisi serilerine göre daha ucuz bir seri sunulacağı ise kesin.