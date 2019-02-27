Google Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite FCC Sertifikası Aldı!

Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite, Google‘ın kısa bir süre sonra piyasaya sürmesi beklenen orta sınıf akıllı telefonlarıdır. 2018 amiral gemilerinin güç bakımından daha düşük performansı bulunan modelleri. İlk olarak Asya pazarında piyasaya sürülecek söylentileri ileri sürülmüştü.

Ancak ortaya çıkan söylentilere rağmen ABD’de kayıtlı FCC sertifikasını alması, Amerika’da piyasaya sürülmesini daha da kuvvetlendirdi.

FCC sertifikasına göre, Android 9 Pie‘yi çalıştıran yaklaşık sekiz Google akıllı telefonunu onayladı. Bunlardan ikisi, sırasıyla Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite olduğuna inanılan G020B ve G020F model numaralarına sahip.

Bununla birlikte, G020A, G020C, G020D, G020E, G020G ve G020H gibi başka sürümlerde yer alıyor. İlk üçünün daha küçük Lite modelinin çeşitleri olduğuna inanılırken, diğer üçünün XL modelinin çeşitleri olduğuna inanılıyor.

Rapor, her iki telefonun da mobil şebeke sürümlerini gösteriyor. Aynı zamanda FCC dosyası, ABD LTE bantlarını destekleyen G020C modelini resmileştiriyor. Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite modellerinin kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak henüz bir onay yok.

Küçük model 5.5 inçlik bir ekran ve Snapdragon 675 işlemciye sahip olacak. Buna karşılık XL modelinde ise Snapdragon 710 işlemcili daha büyük 6 inç ekran ile donatılacak. Başlangıç fiyatının 400 ile 500 dolar arasında olduğu söyleniyor.