Akıllı telefon alanında emin adımlarla yoluna devam eden Google, yeni akıllı telefon serilerini genişletmekte kararlı gibi gözüküyor. Son seri olarak piyasada olan Google Pixel 3 modellerine yeni eklenecek olan akıllı telefonlar ise Lite modelleri olacak. Çok kısa bir süre sonra tanıtılmasını beklediğimiz ana Lite modeli ve Google Pixel 3 Lite XL akıllı telefonları için gelen bilgiler de serinin nasıl genişletileceğinin en büyük kanıtı.

Bu noktada markanın yeni akıllı telefonlarından biri olacak olan Google Pixel 3 Lite XL akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olacağına bakalım.

Google Pixel 3 Lite XL Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Google Pixel 3 Lite XL akıllı telefonları için paylaşılan bilgilere göre bu model içerisinde yer alan işlemciler Snapdragon 710 işlemcileri olacak. Yeni nesil orta segment işlemciler daha önce de karşımıza çıkmış ve kullanıldığı akıllı telefonlarda da bir hayli beğeni kazanmıştı. Aynı durumun Google Pixel 3 Lite XL akıllı telefonları için de geçerli olması bekleniyor.

Snapdragon 710 işlemcilerinin kullanılacağı akıllı telefonlarda RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek miktarına yer verilecek. Ana modellerde yer alan özelliklere oldukça benzer özelliklerde olacak olan akıllı telefonun 6 GB RAM bellek miktarına sahip olması da orta segment için amiral gemisi akıllı telefonların geleceğini gösteriyor. Zaten seri içerisinde yer alan Snapdragon 710 işlemci modelleri de bu durumun en büyük göstergeleri arasında yer alıyor.

Ekran kısmında 6 inçlik bir panel kullanacağından söz edilen akıllı telefonların Full HD+ çözünürlük değeri ve IPS ekranla beraber gelmesi de oldukça olası gibi gözüküyor. Paylaşılan performans testlerinde de yine 6 inçlik ekranların doğrulandığını da ekleyelim.

Kamera kısmında nasıl bir seçim ile karşımıza çıkacağını hale bilmediğimiz Google Pixel 3 Lite XL akıllı telefonlarının fiyat kısmında ise 400 dolar ile 450 dolar arasında bir değere sahip olacağı bilgisi var. Tabii ki bu fiyatlar sadece ABD genelinde geçerli olacak fiyatlar. Diğer bölgeler için henüz fiyatlar belli değil.