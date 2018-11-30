Google Pixel 3 Portre Modu Hakkında Bazı Detaylar!

Şüphesizki son birkaç yıl içerisinde Google, fotoğraf sektörüne özel bir önem vermiştir. İlk defa Google Pixel 2 ile tanıtılan Portre Modu, kullanıcılar tarafından yüksek kalitede fotoğraflar çektiği için oldukça güzel övgüler almıştır.

Mountain View’deki akıllı telefon üreticisi devi, bu harika sonuçların tabiki farkındadır. Bundan dolayı Pixel 3 modeli için bu özelliği daha da geliştirmeye devam etmiştir . Portre modu üzerine yapılan çekim testleri ise bizlere kameradaki bulunan makine öğrenimi hakkında bazı detayları açıklıyor.

Bunu başarmak için Google, makine sinir ağının yanı sıra aynı zamanda 5 akıllı telefonu aynı anda tutacak şekilde tasarlanmış özel bir aksesur kullanılarak bu test işlemi gerçekleşmiştir.

Bu aksesuar sayesinde geliştiriciler odaklama sistemini ve derinlik tanıma ile ilgili olan özelliklerin nasıl çalıştığını ortaya çıkardılar. Aynı anda beş köşeden fotoğraf çekilerek, ortaya aynı noktaya odaklanmış tek bir fotoğraf çıkarmayı başardılar. Bu sayede telefon kullanımından kaynaklanan sınırları aştılar.

Bu gibi özel bir aksesuarla çekilen fotoğraflar sayesinde Google, bilgileri doğru şekilde işlemek ve Portre Modunda derinlik haritaları oluştururken daha da fazla doğruluk elde etmek için sinir ağlarını kullanmıştır.

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Google Kamera Uygulaması sürüm 6.1 ve sonrasında Google Derinlik haritaları, Portre Modu resimlerine yerleştirilmiştir. Bunun anlamı, bulanıklaştırma miktarını ve yakalamadan sonra odak noktasını değiştirmek için Google Fotoğraflar üzerinden derinlik düzenleyicisini kullanabilmenizdir.