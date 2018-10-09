Uzun bir süredir beklenen Google Pixel 3 akıllı telefonları sonunda tanıtıma çıktı. Yeni akıllı telefonların tanıtılmasının ardından merak ettiğimiz özelliklerde ortaya çıkmış oldu. Yeni akıllı telefon modelinin tasarım ve sistem özelliklerinden başlayalım. Bakalım akıllı telefonlar nasıl bir fark yarattı? Yeni akıllı telefon modeli için tüm detaylardan söz edelim.

Google Pixel 3 Tasarımı Neler Sunuyor?

Yeni akıllı telefon için tasarım kısmında güzel oynamalar var. Genel olarak eski akıllı telefon serisine benzer bir tasarım kullandığı görülen Google Pixel 3, ön kısımda daha dar çerçevelere yer veriyor. Hem üst kısımda hem de alt kısımda daha ince çerçevelerin kullanıldığı akıllı telefon, ekran yanlarında ise çok daha başarılı bir çizgi çiziyor.

Kavisli kenarlara sahip olan Google Pixel 3, arka kısımda da benzer bir tasarım sunuyor. Yine köşeye konumlandırılmış olan tek bir arka kamera kullanan akıllı telefon, kameranın hemen altında ise parmak izi sensörlerine sahip olarak geliyor. Hem önce hem de arka kısımda güzel düzenlemelerin yapıldığı Google Pixel 3, sistem özellikleri kısmında da oldukça başarılı.

Google Pixel 3 Teknik Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefon modeli, beklendiği gibi amiral gemisi bir seri oldu. Snapdragon 845 işlemcilerini kullanan yeni akıllı telefon, Adreno 630 grafik birimine sahip ve bu modelle beraber 4 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor. 64 ve 128 GB depolama alanı seçenekleriyle gelecek olan modelin, tek RAM bellek miktarıyla geleceği de açıklanan detaylarımız arasında.

Güçlü işlemciler ve yeni nesil tasarımıyla beraber gelen akıllı telefon için ekran özelliklerine geçelim.

Google Pixel 3 Ekran Özellikleri

Yeni modelin ekran kısmında da güzel değişiklikler var. Rakiplerinden farklı olarak bu modelin 5.5 inç ekranı olduğunu görüyoruz. Daha geniş bir ekran kullanmak yerine, kullanım alanını zenginleştirmeyi tercih eden marka, yine Gorilla Glass 5 camlarını kullanıyor. Çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2160 gibi bir değer belirlenmiş. AMOLED ekran, %76 ekran gövde oranına sahip. Bu yönüyle marka biraz rakiplerinden geri kalmış gibi gözüküyor.

Kamera Özellikleri

Yeni akıllı telefon kamera özellikleri kısmında ise beklentileri bir hayli değiştirdi. Tek arka kamera kullanan akıllı telefon 12.2 MP değerinde bir arka kameraya yer veriyor. Ancak kameranın çok iddialı özellikleri bulunuyor. Çok daha geniş bir lens kullanan akıllı telefon, OIS destekli ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip.

Rakipleriyle mücadele edecek kadar iyi bir kamera kullanan akıllı telefon, ön kısımda ise 8 MP değerinde çift kamera kullanıyor. Geniş lens kullanan bir kamera ve f/1.8 diyafram açıklığı kullanan ana bir kameraya sahip olan telefon, bu konuda oldukça iddialı.

2915 mAh değerinde bataryası, Android 9.0 işletim sistemi, IP67 sertifikasıyla beraber gelecek olan akıllı telefon fiyatı kısmında ise 799 dolar gibi bir aralıkta olacak.