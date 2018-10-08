Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL Ekran ve Renk Özellikleri

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile ilgili ayrıntıların çoğu, çok sayıda sızan bilgilerle açığa çıktı. Ayrıca paylaşılacak yeni bilgilerimiz de var.

Ekran boyutları, ekran çözünürlüğü ve telefonların renkleri sızan resmi görünümlü broşürlerde ayrıntılı olarak ortaya çıktı. Pixel 3 ve Pixel 3 XL’nin sırasıyla 1080p ekranları, 5.5 ve 6,3 inçleri olacak ve üç renkle gelecek: Açıkça Beyaz (Clearly White), Sade Siyah (Just Black), ve Pembe Değil (Not Pink).

Bilgilerin doğruluğunu bilmiyoruz. Ancak Google resmi lansman etkinliğinde yarın doğru olup olmadığını açıklayacaktır.

Eğer iddia edilen 1080p çözünürlük gerçekse, Pixel 3 XL’nin Pixel XL ve Pixel 2 XL‘den daha düşük bir çözünürlüğe sahip olacağı anlamına gelmektedir.

Bu durum Google’ın, LG‘nin P-OLED modelinden farklı bir AMOLED paneline geçtiğini görebiliyoruz. Belki de OnePlus 6‘da bulunan Samsung yapımı Optik AMOLED‘e benzer olduğunu gösteriyor.

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