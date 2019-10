Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL Seri Üretimleri Durdurulacak!

Google, 15 Ekim’de yapılması planlanan “Made By Google” etkinliğinde şirketin son amiral gemisi Pixel 4 ’ün tanıtımını yapacak. Duyurularından bir gün önce, ünlü bir kaynak Pixel 3 ve Pixel 3 XL‘i durduracağını iddia eden bir Tweet paylaştı.

Bu durumda Google, ilk defa bu şekilde bir strateji gerçekleştirecek. Pixel 2‘nin 2017 Ekim’inde piyasaya sürülmesinden sonra, Google önceki modelleri indirimli bir fiyata satmaya devam etti. Benzer bir politika, Google Pixel 3’ün piyasaya sürülmesiyle geçen yıl süre geldi.

2018’de Google, Pixel 3’ün iki ekonomik kardeşi Pixel 3a ve Pixel 3a XL’in lansmanını yaptı. Bununla birlikte, aynı kamera sensörlerini ve Pixel 3’ün bilinen olağanüstü fotoğrafçılık performansını korudular.

This is the Google Pixel line-up for this year and a comparison image for the same: Pixel 4, 4XL, 3a and 3a XL. Found the same marketing image as well. Looks like Pixel 3 will be discontinued after all. #Pixel4 #madebygoogle pic.twitter.com/XJDDCbkCFa

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 12, 2019