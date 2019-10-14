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Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL Seri Üretimleri Durdurulacak!

Google, piyasaya sürdüğü akıllı telefonların satış stratejisinde önemli değişikliklere gidiyor...

Muhammed Arslan

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Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL Seri Üretimleri Durdurulacak!

Google, 15 Ekim’de yapılması planlanan “Made By Google” etkinliğinde şirketin son amiral gemisi Pixel 4 ’ün tanıtımını yapacak. Duyurularından bir gün önce, ünlü bir kaynak Pixel 3 ve Pixel 3 XL‘i durduracağını iddia eden bir Tweet paylaştı.

Bu durumda Google, ilk defa bu şekilde bir strateji gerçekleştirecek. Pixel 2‘nin 2017 Ekim’inde piyasaya sürülmesinden sonra, Google önceki modelleri indirimli bir fiyata satmaya devam etti. Benzer bir politika, Google Pixel 3’ün piyasaya sürülmesiyle geçen yıl süre geldi.

2018’de Google, Pixel 3’ün iki ekonomik kardeşi Pixel 3a ve Pixel 3a XL’in lansmanını yaptı. Bununla birlikte, aynı kamera sensörlerini ve Pixel 3’ün bilinen olağanüstü fotoğrafçılık performansını korudular.

Sonuç olarak Google’ın artık Pixel 4 serisini piyasaya sürdükten sonra elinde kalanları daha düşük bir fiyattan satması gerekmiyor. Çünkü şirket için çok karlı bir iş değil. Üstelik, Pixel 3 serisinin düşük satışları nedeniyle, şirket zaten fiyatını kalıcı olarak 300 dolara düşürdü.

Buna ek olarak Pixel 3 ve Pixel 3a serisinin fiyatı arasındaki fark sadece 100 dolardır. Fiyatlarını daha da düşürmek çok mantıklı gelmiyor. Sonuçta Pixel 4 akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesinden sonra, Google müşterileri için net seçeneklere sahip olacak. Ekonomik bir telefon satın almak isteyenler, Pixel 3a veya Pixel 3a XL modeline gidebilirken, ödün vermeyen bir üst düzey amiral gemisi isteyen kullanıcılar Pixel 4 veya Pixel 4 XL ürününü seçebilirler.

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