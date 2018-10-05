Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL Teknik Çizimleri

Google bir süre önce okuduğumuz sızan bilgilerden sonra önümüzdeki hafta gerçekleşecek bir etkinlikte Pixel 3 ve Pixel 3 XL‘yi ortaya çıkaracak.

Yine sızan bir bilgiyle iki telefonun “Kum” rengi sürümünün ilk dışa aktarılmış teknik çizimlerini ele aldık. Burada yan yanalar:

Bu renk daha çok toz pembeye benziyor. Öte yandan güç tuşu kesinlikle daha zengin bir pembe tonuna sahip gibi görünüyor. Aynı kaynakta (güvenilir olduğu iddia ediliyor) Google‘ın yeni nesil akıllı telefonlarının üç rengi olan bir aile portresi de paylaşıldı. Siyah ve beyaz da kum rengi telefonun yanında bir görünüm oluşturdu.

Bunların beklememiz gereken tüm renklerin olup olmadığı ya da daha önceden söylendiği gibi nane renk çeşidinin de olacağı belli değildir. 9 Ekim’de daha net ve kesin bilgiler bizlere aktarılacaktır.

Çoğu kişi tarafından merak edilen Pixel 3 XL‘nin hoş bir görünüme sahip olmayan çentiğinin hala var olduğunu görüyoruz. Ve hiç de küçük bir alanda değil. Bu teknik çizimlerden anladığımız kadarıyla sadece iki telefon modeli olacak.

Her iki modelde Snapdragon 845 yonga seti, en az 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı Google Asistan, USB-C bağlantı noktası ve Android 9 Pie ile birlikte sunulmaktadır. Piksel 3‘ün ekran çözünürlüğü 1080×2160, Pixel XL ise 1440×2960 ekran çözünürlüğüne sahiptir. Daha küçük olan telefonun bataryası 3.000 mAh’lık bir üniteye sahipken, daha büyük olan 3,430 mAh‘lık bir bataryaya sahiptir.