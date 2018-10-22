Google kısa süre önce üçüncü nesil Pixel serisi Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini piyasaya sürdü. Önceki nesil modellerin aksine yeni nesil telefonlar camdan oluşan arka panel ile geliyor. Google Pixel 3 XL dayanıklılık testi ile akıllı telefonu alıp almama konusunda kararsızlığını giderebilirsiniz.

Cam arka panelin tanıtımını yaparken şirket ayrıca kablosuz şarj için destek sundu. Ancak cam panel ile ilgili çoğu insanın merak ettiği temel konu dayanıklılığıdır.

JerryRigEverything YouTube kanalından Zack Nelson‘ın yaptığı Google Pixel 3 XL dayanıklılık testi sayesinde şimdi Pixel 3 serisi telefonun dayanıklı olup olmadığını biliyoruz. Videoda Gorilla Glass 5 ile tasarlanan telefon üzerinde yapılan denemeleri, testleri görüyoruz, ve ayrıca her türlü duruma karşı ne kadar dayanıklı olduğunu görebiliyoruz.

Cam ne kadar dayanıklı olsa da Pixel 3 XL telefonun buzlu mat cam kısmındaki kalıcı hasarı ve işaretleri kolayca görüyoruz. Pantolon cebine koyduğumuz telefonun arkasına bozuk paralar konulduğunda telefona sürtünen paranın iz bıraktığı gözlemlendi. Ayrıca anahtarlar ve diğer keskin veya yarı keskin nesneler kalıcı ve derin oyuklar bırakmıştır.

Telefonun alüminyum kenarları plastik benzeri bir kaplama ile donatıldığı için bir miktar kuvvet uygulanarak kolayca sökülebiliyor. Ancak parmak izi okuyucusunun işlevselliği üzerinde birkaç çizik olsa bile etkilenmez gibi görünüyor.

Yanma testine gelince Pixel 3 XL‘nin ekranı pikseller tamamen ölmeden önce yaklaşık 30 saniye boyunca açık bir aleve dayanıyor. Son olarak telefonun hiçbir esneklik sorunu yaşamadığı ve herhangi bir çatlama olmaksızın viraj testini geçtiği anlaşılıyor.

Google Pixel 3 XL dayanıklılık testi sonuçlarını gördük. Bu nedenle bu akıllı telefonu almadan önce bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Eğer almaya karar verdiyseniz de mutlaka telefon kılıfı ile kullanınız.