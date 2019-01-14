İlk tanıtıldığı dönemde, yeni yeni çentikli ekran tasarımının yaygınlaşıyor olması nedeniyle çok sıcak karşılanmayan Google Pixel 3 XL amiral gemisi, zaman içerisinde Google’ın en çok sevilen akıllı telefon modellerinden biri olmayı başardı. Her ne kadar can sıkıcı belli başlı sorunları bulunuyor olsa da yeni akıllı telefonlar için güncelleme çalışmaları da devam ediyor.

Bir yandan yazılım güncellemeleri alan Google Pixel 3 XL akıllı telefonları için diğer yandan ise özel seri aksesuar ürünlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefon modelleri için özel seri aksesuarlardan birisi de CES 2019 fuarı kapsamında geldi. Evo Type adı verilen yeni kılıf, söz konusu akıllı telefonlara fiziksel bir klavye eklemiş oldu.

Google Pixel 3 XL Klavyeli Kılıf

Hem bir koruma kılıfı hem de fiziksel bir klavye olan Evo Type ürünü, birçok ayrıcalığıyla beraber geliyor. Telefonu tamamen çevreleyen dış çerçeve ek olarak stant olarak kullanılabilecek bir de klavye karşımıza çıkıyor. Her ne kadar bu klavyeleri fiziksel klavye olarak ele almış olsak da aslında fiziksel bir tuş bulunmadığını da ekleyelim.

Bunun yerine özel dokunmatik yüzeler bulunuyor. Bu dokunmatik yüzeyler sayesinde kolayca yazı yazabiliyorsunuz. Özel dokunmatik yüzeylerin bu konuda oldukça başarılı olduğunu da eklemek gerekiyor.

Algılama hızı konusunda çok başarılı bir klavye sunulmuş. Fiziksel klavyenin diğer bir ayrıcalığı ise kablosuz olarak telefona bağlanıyor olması. Telefonda yer alan NFC kullanarak klavye stant ile telefonu eşleştirebiliyorsunuz. Eşleştirmenin ardından tüm özellikleriyle Google Pixel 3 XL klavyesini kullanmanız mümkün.

Yine klavyenin rahat kullanılması için özel bir stant sisteminin sunulmuş olduğunu tekrar hatırlatalım. Tüm bu özellikleriyle beraber tanıtımı yapılan Evo Type klavyeli kılıfının birkaç ay içerisinde satışa çıkacağı açıklandı. Fakat satış fiyatı için şimdilik paylaşılmış olan bir bilgi yok. Muhtemelen bu ay içerisinde ürünün satış fiyatı konusunda da detaylar açıklanacak. Fiyatlar açıklandığı zaman haberimizi güncelleyeceğiz.