Akıllı telefon modellerinin yeni bir eşiğe ulaşmaya başladığı son modellerde önemli değişiklikler geliyor. Değişiklikleriyle dikkat çekecek akıllı telefon modellerinden birisi de Google Pixel 3 XL modeli olacak. Çok kısa bir süre önce kutu içeriği de ortaya çıkan yeni akıllı telefon modelinin, kutu içeriğinden söz etmiştik.

Kısa süre sonra tanıtılması beklenen akıllı telefonun kutu içeriğinin nasıl ortaya çıktığı da belli oldu. Yeni akıllı telefonlar için detayların ortaya çıkmasını sağlayan telefonların satışa çıkması oldu. Yeni modelin Hong Kong’da bir sitede satışa çıktığı öğrenildi.

Google Pixel 3 XL Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefon modellerinin tanıtımdan hemen önce satışa çıkması, bu modellerin özelliklerinin de ortaya çıkmasını sağlamış oldu. Yeni modelin içerisinde yer alacak olan özelliklerden daha detaylı olarak söz edeceğiz. Fakat özelliklerin Google tarafından doğrulanmadığını ve bu model için henüz tanıtım yapılmadığını tekrar hatırlatalım.

Tanıtım için yapılan açıklama ise 9 Ekim tarihini işaret ediyor. 9 Ekim tarihinde Google Pixel 3 XL modeli resmi olarak tanıtılacak. Resmi özellikleri de bu tarihten sonra paylaşacağız. Şimdi geçelim Google Pixel 3 XL modeli için özellik açıklamalarına.

Söz ettiğimiz şekilde karşımıza çıkan Google Pixel 3 XL akıllı telefonlarının 6.3 inçlik bir ekran kullanacağından söz ediliyor. 6.3 inç geniş ekran, çentik alanıyla desteklenecek. Çözünürlük kısmında ise yine oldukça yüksek bir değere yer verilecek ve cihazın çözünürlük değeri 2960 X 1440 piksel olacak.

Teknik özellikler kısmında ise beklentiler zaten oluşmuştu. Bu serinin içerisinde Snapdragon 845 işlemcilerinin olması bekleniyor. Yeni ortaya çıkan modelde de aynı durum geçerli olacak. 4 GB RAM bellek miktarı ve 128 GB dahili hafıza kullanacak olan akıllı telefonun, tek arka kamerası bulunacak.

Çift kamera kadar yetenekli bir kamera kullanacağı düşünülen Google Pixel 3 XL, 13 MP değerinde tek arka kameraya yer verecek. Ön tarafa geçtiğimiz zaman ise 8 MP değerinde bir ana kamera karşımıza çıkacak. Hem ana model hem de bu model için tanıtımın 9 Ekim tarihinde olacağını bir kez daha hatırlatalım.