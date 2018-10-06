Yeni akıllı telefonları için gün sayan Google, kısa süre sonra Google Pixel 3 serisini tanıtıma çıkaracak. Yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olacak olan Google Pixel 3 akıllı telefonlarının içerisinde üst segment model olması beklenen Google Pixel 3 XL serisi için ise beklentiler de artmaya başladı.

Yeni akıllı telefonların özellikleri ve Google Pixel 3 XL tasarımı konusunda çok önemli detayları paylaşmıştık. Daha önce birçok kez detaylarını paylaştığımız akıllı telefon için bu kez ise kutu içeriği ortaya çıktı. Telefonların kutu içerisinde neler bulunacağını gösteren yeni görseller, Google Pixel 3 XL tasarımı konusunda bir kez daha fikir vermiş oldu.

Google Pixel 3 XL Kutusunda Neler Sunacak?

Google Pixel 3 XL modelinin kutusunun içerisinde dikkat çeken detaylar var. İlk olarak telefonun özelliklerinden söz edelim. Tasarım özellikleri kısmında çentikli ekran ile geleceğini gördüğümüz telefonların, uçtan uca ekran sunacağı da kesinleşmiş oldu.

Telefonun tasarımı konusunda detayları ortaya koyan kutu görselleri, donanımlar için de önemli bilgiler veriyor. USB Type C bağlantısı bulunan kulaklığın bulunduğu kutu içerisinde kulaklık dönüştürücülerine de yer verilmiş durumda. Google Pixel 3 XL kutusunun içerisinde yer alan adaptör ise USB Type A adaptörü olacak.

Yeni modelin kutu içeriğiyle beraber ekran boyutunun da ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Telefonların ekran kısmında çok daha geniş bir model olması bekleniyor. Kutu görsellerine göre 6.7 inç bir ekranla karşı karşıya kalacağız. 1440 X 2960 piksel çözünürlük değerine sahip olacak olan akıllı telefon, oldukça yüksek bir ekran boyutunun avantajlarını kullanacak.

Tüm bu detaylar ve diğer özellikler için tanıtım tarihini bekliyoruz. Kutu içeriği tatmin edici olan Google Pixel 3 XL akıllı telefonlarının 9 Ekim tarihinde tanıtıma çıkacağını da ekleyelim. Tanıtımın hemen ardından, yeni seri akıllı telefon modelinin tüm sistem özellikleri ve tasarımlarından detaylı olarak söz edeceğiz. Açıkçası fiyatları da merakla beklemekteyiz.