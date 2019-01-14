Google Pixel 3 XL Lite - Geekbench'te Görüntülendi!

Geçtiğimiz haftalarda, Google’ın daha uygun fiyatlı iki adet akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planladığı haberi yayınlandı. Google Pixel 3 Lite ve Google Pixel 3 XL Lite olarak adlandırılan telefonlara ait görüntüler yayınlamıştı. Fiyatı henüz belli olman cihazların, ilk defa temel özellikleri gün yüzüne çıktı.

Pixel 3 XL Lite ve önceki modelin büyük ölçüde düşürülmüş özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyordu. Ancak veritabanı tabanında yer alan özellikler, bu durumun aksini gösteriyor. Listeye göre, önceki premium model Pixel XL modelinin 4GB RAM’ini katlayarak, yeni Pixel 3 XL Lite modeli 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Muhtemelen bu yükseltme, Pixel 3 ve Pixel XL modellerinin, bazı kullanıcılar tarafından yaşanılan bellek yönetimi sorunlarına bir cevap olabilir. Her ne kadar firma sorunları gidermek için güncellemeler yapsa da, daha ucuz olan RAM boyutlarını yükseltmek, benzer olayları önlemek için bir önlem olarak kabul edilebilir.

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Kıyaslama listesine göre Pixel 3 XL Lite modeli, Android Pie’yi çalıştıracak. Ayrıca Pixel 3 XL Lite modelinde telefonun fazla batarya ömrünü tüketmeyen, aynı zamanda da performans bakımından oldukça etkili olan Snapdragon 710 yonga seti bulunacak. Söz konusu batarya özellikleri ya da ekran özellikleri hakkında telefonun her hangi bir özelliği henüz yayınlanmadı.

Ancak telefon hakkında daha fazla bilgi almak için Google Pixel 3 Lite XL Özellikleri için Yeni Sızıntı ve Google Pixel 3 Lite Fotoğrafları Sızdırıldı haberlerini okuyabilirsiniz.