Google yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıttı. Markanın yeni akıllı telefon modelleri içerisinde en çok dikkat çeken model ise Google Pixel 3 XL akıllı telefonları oldu. Amiral gemisi modelinde yer Plus serisi olarak gösterebileceğimiz akıllı telefon, hem özellikleri hem de fiyatıyla bir hayli ilgi odağı oldu. Google’ın belli başlı tasarım değişikliklerine yer verdiği modellerden biri olan Google Pixel 3 XL için neler sunulduğuna daha yakından bakalım.

Google Pixel 3 XL Tasarımı

Google Pixel 3 XL modelinin en büyük değişikliklerinden birisi de tasarımı oldu. Yeni model eski tip çerçeve tasarımlarını, yeni nesil çentik alanıyla değiştiren model oldu. Google Pixel 3 XL içerisinde aşağı doğru kalın bir çentik alanına yer veriliyor. Uçtan uca ekran sistemine benzer bir ekran tasarımıyla gelen yeni modelin, alt kısımda bir çerçeve alanına yer vermesi ise dikkatlerden kaçmayan detaylar arasında.

Yeni model arka kapak kısmında ise farklı bir tasarım sunmuyor. Yine arka kapak kısmında da tek arka kameranın öne çıktığı ve parmak izi sensörlerinin bulunduğu bir telefon görüyoruz. Özellikle tek kameranın bulunduğu alan dikkat çekiyor. Genel olarak eski serilerde yer verilen arka kapak tasarımının korunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ekran Özellikleri Nasıl?

Google Pixel 3 XL modelinin ekranlarından işe başlayalım. Bu modelle beraber geniş ekrana geçiş yapılıyor. Yeni serinin 6.3 inçlik P-OLED ekranları var. Ana modelde olduğu gibi Gorilla Glass 5 camlarıyla korunan ekran kısmında çözünürlük değeri ise 1440 X 2960 piksel olarak açıklandı.

Açıkçası bu değer Google Pixel 3 XL modelinin birçok rakibinden daha iyi değerlerin sunulduğunu gösteriyor. 18,5:9 ekran oranını da unutmayalım.

Google Pixel 3 XL Teknik Özellikleri

Yine ana modelde olduğu gibi bu telefonda da teknik özellikler kısmında daha başarılı bir seri görüyoruz. Özellikle Snapdragon 845 işlemcilerinin güzü azınsanmayacak kadar dikkat çekici. İşlemcilerin yanında Adreno 630 grafik biriminin yer aldığını da unutmadan ekleyelim.

RAM bellek kısmına geçtiğimiz zamanda ana modelden farklı bir RAM bellek görmüyoruz. Yine 4 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor ve yine 64 GB ile 128 GB depolama alanı seçenekleri var. Aslında bu modelin ekran dışında çok önemli bir değişikliğinin olmadığını da söylemek yanlış olmayacaktır.

Kamera Özellikleri

Kamera kısmında Plus modelinde yine tek arka kamera kullandığı görülüyor. Ana modelde yer alan 12.2 MP değerinde tek arka kamerayı kullanmaya devam eden telefon, tek kamera ile portre modu çekebiliyor. Bunun dışında 2160p 30 fps kayıt yapılabiliyor. Görüntü kalitesini arttırmak adına, özel yazılımlarla desteklenen Google Pixel 3 XL, hiçbir kayıp yaşamadan görüntülerin yaklaştırılmasını sağlayan özel bir lens kullanıyor.

Telefonun ön kamerası kısmında ise 8 MP değerinde çift kamera kullanıldığından da söz etmiştik. Ana modelde olduğu gibi bu modelde de çift kamera tercihinin devam ettiğini söylemek gerekiyor. Yine 8 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı bulunan bir kamera ve 8 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığı bulunan ikinci bir kamera kullanılıyor. Ana kamera 75 derece, diğer kamera ise 97 derece çekim açısına sahip.

Android 9 işletim sistemi ve IP67 sertifikasıyla beraber bu model için açıklanan fiyat ise 899 dolar oldu.