Google’ın akıllı telefon serisini zenginleştirecek yeni bir seri olarak karşımız çıkmasını beklediğimiz Google Pixel 3 XL akıllı telefonları için detaylar gelmeye devam ediyor. Serinin 3.akıllı telefon modeli olmasının yanında, amiral gemisi akıllı telefon yarışında Google’ın hatırı sayılır bir yer kazanmasını sağlayacağını düşündüğümüz Google Pixel 3 XL için gelen son detaylar ise oldukça iddialı özellikleri ortaya çıkarmaya başladı.

Daha önce yeni seri akıllı telefon modellerinin yapay zeka destekli olacağı ve bu konuda rakiplerini geride bırakacağından söz etmiştik. Şimdi ise fark yaratacak bu özelliklerin tasarım kısmında neler sunacağı ortaya çıktı.

Google Pixel 3 XL Çentikli Tasarımla Geliyor

Google Pixel 3 XL modeline ait olduğu belirtilen yeni görsellerle beraber telefonun tasarımının ortaya çıktığı belirtiliyor. Paylaşılan görsellere göre Google Pixel 3 XL modelinin tasarımı ise beklentileri karşılayacak. Diğer amiral gemisi modellerinde olduğu gibi bu modelde, sıradan çentikli ekran tasarımını kullanacak. Tabii ki her ne kadar sıradan demiş olsak da çentik alanında Google yorumunu göreceğimizi de söylemek yanlış olmaz.

Daha dar bir çentik alanı kullanacağını gördüğümüz akıllı telefonun, geri kalan kısımları ise Zenfone 5 modelinin tasarımına benziyor. Yine oldukça geniş bir ekran görmek mümkün olacak. Bu detaylarla beraber kendisini gösterecek olan akıllı telefonun, arka kapak kısmında ise Google Pixel standartlarını sunacağı görülüyor.

Öyle ki telefonun arka kapak kısmında yine tek kamera bulunacak. Çift kamera kullanması pek mümkün gözükmeyen Google Pixel 3 XL modelinin, çift kameralı versiyonlarının da geleceği düşünülüyor. Bunun dışında tek kameranın da oldukça geniş bir yüzeye sahip olacağını ekleyelim. Yani çift kameralı modeller kadar, belki daha da başarılı bir kamera sunulabilir.

Teknik Özellikler Nasıl Olacak?

Bu kısma kadar genelde tasarımdan söz ettik. Ancak bu modelin teknik kısımda da çok başarılı olması bekleniyor. Snapdragon 845 işlemcileri, 4 GB RAM bellek miktarı, 6.2 inç ekran boyutu ve 128 GB depolama alanı beklenen özellikler olarak gösteriliyor.