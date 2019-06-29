Ana Sayfa Akıllı Telefon Google Pixel 3a Hatası Giderildi

Google Pixel 3a Hatası Giderildi

Google Pixel 3a güncellemesi birçok sorunun önüne geçiyor. Yeni güncelleme sonrasında giderilen sorunun detayları ve güncellemenin dahil olduğu cihazlar.

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0

Google’ın yeni akıllı telefon serilerinden biri olan Google Pixel 3a modeli için geçtiğimiz haftalarda Android Q güncellemesi yayınlanmıştı. Güncellemeyi oldukça kısa bir süre içerisinde alan akıllı telefonlar, çok daha yetenekli hale gelmişti.

Öyle ki Google’ın bu seriler için sunduğu bazı ayrıcalıklı özellikler de vardı. Google Pixel 3a modeli için yayınlanan güncellemenin hemen sonrasında yeni yetenekler kullanıma girmiş olsa da bu güncelleme sonrasında bazı hatalar da ortaya çıkmıştı.

En büyük sorun güncelleme sonrasında telefonların donmasıydı. İşte bu sorun için bir güncelleme yayınlandığı açıklandı.

Google Pixel 3a Hataları Giderildi

Android Q güncellemesi sonrasında yaşanan sorunun tamamen giderildiği açıklandı. Söz konusu sorun için detaylardan söz ederek devam edelim. Yaşanan sorunda Google Pixel 3a akıllı telefonlarını uyku moduna aldığınız zaman telefon donuyordu.

Uyku moduna geçen akıllı telefonların yeniden açılması için telefonu güvenli mod ile açmanız gerekiyordu. Güvenlik mod ya da fabrika ayarlarına geri dönem işlemi yapmadan söz konusu akıllı telefonlara yeniden erişim sağlayamıyorsunuz.

Google Pixel 3a

Sadece kullanıcıların uyku moduna geçmesi değil, bunun dışında telefonun 15 dakika kadar beklemesi sonrasında uyku moduna geçmesiyle beraber de donma sorunu yaşanıyordu. İşte yapılan güncelleme bu sorunu tamamen çözmüş oldu.

Güncelleme sonrasında Google Pixel 3a akıllı telefonları için donma sorununa son verilmiş ve telefon yeniden başlatma hatasından da kurtulması sağlanmış durumda.

Yeni güncellemenin tüm kullanıcılar için yayınlandığı da belirtiliyor. Fakat güncellemenin dağıtımının biraz daha zaman alacağını söylemek lazım. Güncellemenin ne zaman tamamlanacağı konusunda da henüz kesin bilgiler açıklanmış değil. Fakat bu açıklamalara bakacak olursak, en azından sorunların çözüldüğünü biliyoruz.

25,701BeğenenlerBeğen
57,363TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikGoogle Katlanabilir Telefon Patenleri Ortaya Çıktı

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Google Katlanabilir Telefon Patenleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının önemli oyuncularından biri olan Google, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Pixel serisini güncelleyen markanın, yeni akıllı telefon serileri...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A10s Yeni Bir Sertifika Aldı

Akıllı telefonları uygun fiyatlı modellerle zenginleştirmeye başlayan Samsung, bu noktada sürekli olarak yeni akıllı telefonlar için tanıtım yapmaya devam ediyor. Samsung’un en iddialı serilerden...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A90 Kamera Sistemi için Yeni Detaylar Var

Samsung’un akıllı telefonlarında A serisi karşımıza çıkmaya başladı. En az amiral gemisi akıllı telefonları kadar öne çıkan A serisi akıllı telefonlarında son olarak Samsung...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

EMUI 10 Tasarımı Sızdırıldı

Akıllı telefon dünyasının en çok konuşulan markalarından biri haline gelen Huawei, şu sıralar kara listeye alınmasıyla gündemde. Markanın, Android güncellemeleri dahil olmak üzere güncellemeler...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Plus Geliyor! İşte Canlı Görüntüleri

Samsung, kısa bir süre sonra iki Galaxy Note 10 cihazını ve piyasaya sürülmesi geciken Galaxy Fold'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ayın başlarında Galaxy Note...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme 3 Pro Yeni Güncelleme ile 240fps Ağır Çekim Video Kaydı Yapacak!

Realme 3 Pro, geçtiğimiz ay Android 9 Pie OS tabanlı ColourOS 6 arayüzü ile piyasaya sürüldü. Birkaç gün önce 960fps ağır çekim video kaydı...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

Telefon Karşılaştırma Sayfası Yenilendi! Artık daha hızlı ve daha akıllı. Size hangi telefonun daha iyi olduğunu söylüyor..
+