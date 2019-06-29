Google Pixel 3a Hatası Giderildi

Google’ın yeni akıllı telefon serilerinden biri olan Google Pixel 3a modeli için geçtiğimiz haftalarda Android Q güncellemesi yayınlanmıştı. Güncellemeyi oldukça kısa bir süre içerisinde alan akıllı telefonlar, çok daha yetenekli hale gelmişti.

Öyle ki Google’ın bu seriler için sunduğu bazı ayrıcalıklı özellikler de vardı. Google Pixel 3a modeli için yayınlanan güncellemenin hemen sonrasında yeni yetenekler kullanıma girmiş olsa da bu güncelleme sonrasında bazı hatalar da ortaya çıkmıştı.

En büyük sorun güncelleme sonrasında telefonların donmasıydı. İşte bu sorun için bir güncelleme yayınlandığı açıklandı.

Google Pixel 3a Hataları Giderildi

Android Q güncellemesi sonrasında yaşanan sorunun tamamen giderildiği açıklandı. Söz konusu sorun için detaylardan söz ederek devam edelim. Yaşanan sorunda Google Pixel 3a akıllı telefonlarını uyku moduna aldığınız zaman telefon donuyordu.

Uyku moduna geçen akıllı telefonların yeniden açılması için telefonu güvenli mod ile açmanız gerekiyordu. Güvenlik mod ya da fabrika ayarlarına geri dönem işlemi yapmadan söz konusu akıllı telefonlara yeniden erişim sağlayamıyorsunuz.

Sadece kullanıcıların uyku moduna geçmesi değil, bunun dışında telefonun 15 dakika kadar beklemesi sonrasında uyku moduna geçmesiyle beraber de donma sorunu yaşanıyordu. İşte yapılan güncelleme bu sorunu tamamen çözmüş oldu.

Güncelleme sonrasında Google Pixel 3a akıllı telefonları için donma sorununa son verilmiş ve telefon yeniden başlatma hatasından da kurtulması sağlanmış durumda.

Yeni güncellemenin tüm kullanıcılar için yayınlandığı da belirtiliyor. Fakat güncellemenin dağıtımının biraz daha zaman alacağını söylemek lazım. Güncellemenin ne zaman tamamlanacağı konusunda da henüz kesin bilgiler açıklanmış değil. Fakat bu açıklamalara bakacak olursak, en azından sorunların çözüldüğünü biliyoruz.