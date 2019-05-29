Google Pixel 3a Sağlamlık Testinde!

Google’ın en yeni Pixel 3a ve 3a XL’ telefonlarının Pixel 3’ün uygun fiyatlı bir sürümü olduğu varsayılıyordu. Tabi ki premium yapı kalitesine sahip olan modellerinden ziyade, düşük kaliteli bir yapı olarak algılanan plastik gövde ile geldiler.

Akıllı telefonlara yaptığı testlerle ön plana çıkan Youtube kanalı JerryRigEverything, Pixel 3a’nın sağlamlığını sınadı. Dayanıklılık testi etkileyici detayları gösteriyor. Plastik yapılı Pixel 3a, dayanıklılık testinden geçerek yapı kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedi.

Test ayrıca ekran camının kalitesini de gösteriyor. Pixel 3a modelleri Asahi Dragontrail cam koruması ile birlikte geliyor ve test, Corning’in Gorilla Glass kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, telefonun ekranı cebinizde bulunan materyallerle aynı yerde kaldığında bile çok fazla zarar olmaz. Ayrıca ön ve arka kameralar çizilmelere karşı korumak için camla korunmaktadır.

Aynı durum kolayca çizilebilecek parmak izi tarayıcısı için de söylenebilir. Bükme testi ayrıca plastik gövdenin yan taraflarda ne kadar iyi yapıldığını da gösteriyor. Bir miktar esnekliğe sahip olmasına rağmen, basınç altında kaldığında orijinal durumuna geri dönmeyi başarıyor.