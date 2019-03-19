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Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL Özellikleri Sızdırıldı!

Google'ın en yeni orta sınıf akıllı telefonu Google 3a ve Google 3a XL modellerinin özellikleri sızdırıldı....

By Muhammed Arslan

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Önceki raporlar, yaklaşmakta olan orta seviye Google Pixel telefonların piyasaya Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite isminde geleceğini iddia etmişti. Ancak yeni raporlara göre telefonların isimleri Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL olacak.

9to5Google tarafından hazırlanan yeni bir raporda, bu cihazların özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler de bulunmakta. Yeni rapor aslında, son aylarda ortaya çıkan Pixel 3a ve Pixel 3a XL’in teknik özellikleriyle ilgili.

Yeni sızıntı Pixel 3a modelinin 5.6 inçlik bir ekrana sahip olacağını ileri sürerken, XL modelinin ise 6 inçlik bir ekran ile donatılacağını gösteriyor. Ayrıca telefonların Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Google Pixel 3 Lite

Raporda, teknoloji devinin daha fazla birim satmak amacıyla üçüncü bir renk çeşidi de çıkacağı belirtiliyor. Pixel 3a ve 3a XL’in tasarımına gelince, 18:9 en boy oranı ekranları olacak. Tek arka kamera ve parmak izi okuyuculu çift tonlu bir arka panel ile donatılacaklar.

Pixel 3a ve 3a XL, Pixel 3 ve Pixel 3 XL telefonlarının bazı özelliklerini bünyesinde barıdıracaklar. Bunlardan bazıları da, 64 GB dahili depolama, eSIM desteği ve Titan M güvenlik yongasıdır.

Kaynak9to5Google
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