Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Son birkaç aydır internet üzerinden bu yeni akıllı telefonların hakkında çeşitli söylemler ve sızıntılar yapıldı. Ve nihayet I/O Etkinliğinde yeni Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefonlarını Google resmiyete kavuşturdu.

Google, bugün California’daki Shoreline Amphitheatre’da Google I/O Etkinliği’nde yer alana 2019 Geliştiriciler konferansını başlattı. Genellikle her yıl Android’in en son sürümünü gösteren arama devi, günün erken saatlerinde Android Q‘yu ve bu yıl ilk yeni akıllı telefonlarını tanıttı.

Şirketin bu yeni telefonlara yaptığı düzenlemelerin başında, tabii ki şu anki amirallerinde yer alan en iyi kamerayı entegre etmek oldu. Bununla birlikte, bu cihazların yapısı ve tasarımı, daha önce piyasaya sürülen Pixel cihazlarında gördüklerimizle neredeyse aynıdır. Ancak cam gövdeye sahip olan amiral gemilerinin aksine, polikarbonat gövdeye sahiptirler.

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL Özellikleri

Her iki Pixel 3a cihazı da ekran boyutları dışında çok benzer görünüyor. Pixel 3a, 18:9 en boy oranına sahip 5.6 inç FullHD+ OLED ekran ile donatılmıştır. Öte yandan, Pixel 3a XL aynı en boy oranına sahip 6.0 inç FullHD+ OLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Donanım olaraj her iki Pixel cihazı da Adreno 615 GPU ile eşleştirilmiş, sekiz çekirdekli Qualcomm’un Snapdragon 670 yonga seti ile destekleniyor. Her iki cihaz da Titan M güvenlik modülüyle birlikte geliyor. Ayrıca, bu cihazlar 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile donatılmıştır.

Kameralar

Kameralara gelince, her iki Pixel cihazı da otomatik netleme ve çift piksel faz algılamalı 12.2MP sensörden (f / 1.8 diyafram) oluşan tek bir arka kamera var. Arka kamera ayrıca optik ve elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip.

Her iki cihazdaki arka kameralar da Gece Görüşü, Top Shot, Super Res ve HDR+ modlarıyla birlikte geliyor. Ayrıca arka kamera 30fps’ye kadar 4K video kaydını destekliyor.

Amiral gemisi Pixel çift ön kameralara sahipken, Pixel 3a cihazlarında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP selfie sensörü bulunuyor. Kamera aynı zamanda 30fps’de 1080p’ye kadar video kaydını da destekliyor.

Her iki Pixel 3a cihazı da, kullanıcıların telefonun kenarlarını sıkarak Google Assistant’ı çağırmaya olanak sağlayan Active Edge teknolojisine sahiptir. Google Pixel 3a arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörüyle birlikte geliyor ve 3000mAh batarya ile çalışıyor. Buna karşılık Pixel 3a XL daha büyük 3700mAh batarya ile birlikte geliyor. Her iki Pixel 3a cihazı, 18W Hızlı Şarj‘ı destekler.

Fiyatlandırmaya gelince, Pixel 399 dolara mal olurken, Pixel 3a XL yaklaşık olarak 479 dolarlık fiyat etiketine sahip.