Google Pixel 3a XL Parçalara Ayrıldı!

Google Pixel 3a ve 3a XL, uygun fiyatlı telefonlar arasında son derece rekabetçi duruyorlar. Diğerleri gibi vasat bir kameraya sahip olmak yerine yeni bütçe telefonları, Pixel 3 serisinin amiral gemisi sınıfındaki kamerasıyla birlikte geliyor.

Tabii ki konuşulması gereken sadece kameralar değil, kocaman bir telefon var ortada. Tam olarak Pixel 3a telefonlarının içinde ne olduğunu bulmak için, YouTuber’lardan birisi Pixel 3a XL telefonunu parçalarına ayırıp, resmen dahili incelemesini yaptı.

Daha öncesinde Pixel 3 akıllı telefonunun parçalanmasını izlediyseniz, yeni Pixel 3a XL’nin amiral gemisi Pixel 3’ten daha kolay tamir edilebiliyor olduğunu anlarsınız. Daha basit yapı ve sık kullanılan vidaların kullanımı sayesinde, Pixel 3a 6/10 tamir edilebilirlik derecesine sahip. Buna karşılık Pixel 3 XL aynı testten 3/10 puan aldı ve normal Pixel 3 4/10 derecesine sahipti.

Daha önceki spekülasyonlar Pixel 3a serisinde kullanılan daha düşük kaliteli ekranlara işaret ediyor. Ancak gerçek parçalama her iki telefonun da Samsung tarafından üretilen AMOLED ekranları kullandığını gösterdi.

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Bu yeni Pixellerde pil değişiminin ne kadar kolay olduğunu görebilir ve aşağıdaki videoda içlerine ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Anakartın üzerindeki tüm fişlerin bulunduğu ve tam ortasındaki 3a ve 3a XL’ye güç sağlayan Snapdragon 670 çip üzerindeki sistemi görebilirsiniz.