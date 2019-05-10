Ana Sayfa Akıllı Telefon Google Pixel 3a XL Parçalara Ayrıldı!

Google Pixel 3a XL Parçalara Ayrıldı!

Google'ın en yeni bütçe telefonları olan Google Pixel 3a ve 3a XL, parçalarına ayrılarak detaylı bir incelemeye tabi tutuldular....

By Muhammed Arslan

-

0
0
Google Pixel 3a Parçalara Ayrıldı!

Google Pixel 3a ve 3a XL, uygun fiyatlı telefonlar arasında son derece rekabetçi duruyorlar. Diğerleri gibi vasat bir kameraya sahip olmak yerine yeni bütçe telefonları, Pixel 3 serisinin amiral gemisi sınıfındaki kamerasıyla birlikte geliyor.

Tabii ki konuşulması gereken sadece kameralar değil, kocaman bir telefon var ortada. Tam olarak Pixel 3a telefonlarının içinde ne olduğunu bulmak için, YouTuber’lardan birisi Pixel 3a XL telefonunu parçalarına ayırıp, resmen dahili incelemesini yaptı.

Daha öncesinde Pixel 3 akıllı telefonunun parçalanmasını izlediyseniz, yeni Pixel 3a XL’nin amiral gemisi Pixel 3’ten daha kolay tamir edilebiliyor olduğunu anlarsınız. Daha basit yapı ve sık kullanılan vidaların kullanımı sayesinde, Pixel 3a 6/10 tamir edilebilirlik derecesine sahip. Buna karşılık Pixel 3 XL aynı testten 3/10 puan aldı ve normal Pixel 3 4/10 derecesine sahipti.

Daha önceki spekülasyonlar Pixel 3a serisinde kullanılan daha düşük kaliteli ekranlara işaret ediyor. Ancak gerçek parçalama her iki telefonun da Samsung tarafından üretilen AMOLED ekranları kullandığını gösterdi.

Ayrıca bkz: Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bu yeni Pixellerde pil değişiminin ne kadar kolay olduğunu görebilir ve aşağıdaki videoda içlerine ayrıntılı bir şekilde bakabilirsiniz. Anakartın üzerindeki tüm fişlerin bulunduğu ve tam ortasındaki 3a ve 3a XL’ye güç sağlayan Snapdragon 670 çip üzerindeki sistemi görebilirsiniz.

25,747BeğenenlerBeğen
57,745TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikHonor 20 Serisi Holografik Tasarımlarla Geliyor!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Honor 20 Serisi Holografik Tasarımlarla Geliyor!

Telefonlarının daha çok gençlere özel olmasını sağlayan Honor markası, geçen seneden itibaren ses getirmeye başladı. Sürekli olarak yeni tasarımlara ev sahipliği yaparak, şaşırtmaya devam...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Nova 5 Koruma Kılıfları Sızdırıldı!

Geçen yıl Huawei, Nova 3 akıllı telefonunu Temmuz ayında piyasaya sürmüştü. Aralık ayına gelindiğinde ise selfie kamerasının için ön panelde bir delik taşıyan Nova...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo K3 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Geçtiğimiz ay Oppo, en son amiral gemisi serisi olan Oppo Reno akıllı telefonlarını tanıttı. Ancak ortaya çıkan raporlardan sonra şirket yeni bir cihaz üzerinde...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

En Uygun Telefonlar (Mayıs 2019)

Akıllı telefonlar için birçok alternatifiniz var. Yeni akıllı telefonlar sürekli tanıtılmaya devam ediyor ve kullanıcıların alabileceği akıllı telefonlar için sürekli yeni seçenekler ortaya çıkmaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X Yeni Nesil Optik Parmak İzi Okuyucusuna Sahip!

Realme, 15 Mayıs'ta Çin'de düzenleyeceği bir etkinlikte amiral gemisi olan Realme X'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Özellikleri ve tasarımı ile ilgili çok sayıda söylenti mevcut...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Tanıtım Öncesi Realme X ve Realme X Lite Bütün Özellikleri Sızdırıldı

Realme, yakında iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürerek. Bunlar Realme X ve Realme X Lite. Nereyse hergün şirketten gelen bir açıklama ile yeni özelliklerini...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

Youtube Kanalımıza Abone Ol! İncelediğimiz Ürünleri İndirimli Kap!Cepkolik Youtube
+