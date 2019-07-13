Ana Sayfa Akıllı Telefon Google Pixel 4 Çalışır Halde Görüntülendi

Google Pixel 4 Çalışır Halde Görüntülendi

Çalışır halde görüntülenen Google Pixel 4 nasıl bir akıllı telefon olacak? Telefonun tasarım kısmında nasıl değişiklikleri göreceğiz? İşte yeni amiral gemisi akıllı telefonları.

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Google Pixel 4

Google’ın akıllı telefonları en iddialı modeller arasında yer almaya başladı. Pixel modellerinin her seride biraz daha yetenekli hale geldiğini görmek mümkün oluyor. Her seferinde biraz daha başarılı akıllı telefonlar sunan Google’ın bu kez sunacağı model ise Google Pixel 4 akıllı telefonları olacak.

Google Pixel 4 modellerinin diğer modellere göre biraz daha önemli seriler olduğunu söylemek gerekiyor. Öyle ki bu modelle beraber markanın önemli tasarım değişiklikleri yapması söz konusu olacak.

Sadece tasarım kısmında değil, teknik özellikler kısmında da bazı önemli değişiklikleri göreceğiz. Bu yönüyle yeni akıllı telefonlar oldukça önemli. Merakla beklenen yeni seri için sürekli yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni akıllı telefonların çalışır halde görüntülendiği ortaya çıktı.

Google Pixel 4 Çift Kamera İle Geliyor

Londra’da metroda bir kişinin elinde görüldüğü söylenen Google Pixel 4 akıllı telefonlarının başta kamera tasarımının değişikliğe uğrayacağı görülüyor. Aslında söz konusu akıllı telefonlar tek kamera ile gelen seriler. Marka şimdiye kadar sunduğu modellerde tek arka kamera kullandı.

Bu yönüyle çift arka kamera kullanan hatta 3 arka kameralı modellerin bile önüne çıkmayı başaran Google, şimdi ise çift arka kamerayla beraber gelecek.

Telefonların çift arka kameraya sahip olması, bu modelin kamera konusunda çok daha yetenekli olacağını gösteriyor. Tek kamera ile elde edilen performansın çok daha üzerinde bir performans sunulması da yine beklentiler arasında.

Google Pixel 4

Sadece arka kamera için detaylar değişmeyecek. Bunun dışında ön kısımda da tasarım değişikliği sunulması bekleniyor. Bu kez herhangi bir çentik alanı kullanımı görmeyeceğiz.

Bu kez telefonların üst kısımda bir çerçeve alanı sunduğunu görmek mümkün olacak. Üst kısımda yer alan çerçeve alanı, Samsung’un eski serilerinde yer alan sonsuz ekran teknolojisine oldukça benzer olacak.

Yine bu kısımda da çift kamera kullanılması gibi bir durum söz konusu olacak. Kamera özelliklerinin neler olacağını ise tanıtımdan sonra görmek mümkün olacak. Lansman tarihi de resmi olarak açıklanmış değil.

25,676BeğenenlerBeğen
57,195TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikHonor 9X Tanıtım Videosu Yayınlandı

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Honor 9X Tanıtım Videosu Yayınlandı

Huawei akıllı telefonları için yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ediyor. ABD’de kara listeye girmesine rağmen yeni akıllı telefonları için çalışmalara devam eden markanın dışında...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Pro Ekranları Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasında en çok beklenen modellerden biri olarak değerlendirilen Huawei Mate 30 Pro modeline ilişkin bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekim ayı gibi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 için Bir Render Görseli Daha Geldi

Samsung Galaxy Note 10 tanıtımına sayılı günler kaldı. Yeni akıllı telefonların tanıtımı için Ağustos ayını beklemek gerekiyor. Kısa süre içerisinde gelmesini beklediğimiz yeni akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi A3 Özellikleri ve Kutusu Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasında yeni bir oyuncu olması beklenen Xiaomi Mi A3 modeli için son detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni modelin render görsellerinin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni akıllı telefonları adım adım yaklaşıyor. Markanın yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımı çok kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor. Ağustos ayının ilk...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Yılın İlk Yarısını Oldukça Karlı Geçirdi!

Huawei, son birkaç aydır teknoloji dünyasının en çok ses getiren haberlerine ev sahipliği yapıyor. Özellikle ABD hükümetinin yasak koymasından bu yana gündeme resmen oturdu....
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.