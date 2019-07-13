Google Pixel 4 Çalışır Halde Görüntülendi

Google’ın akıllı telefonları en iddialı modeller arasında yer almaya başladı. Pixel modellerinin her seride biraz daha yetenekli hale geldiğini görmek mümkün oluyor. Her seferinde biraz daha başarılı akıllı telefonlar sunan Google’ın bu kez sunacağı model ise Google Pixel 4 akıllı telefonları olacak.

Google Pixel 4 modellerinin diğer modellere göre biraz daha önemli seriler olduğunu söylemek gerekiyor. Öyle ki bu modelle beraber markanın önemli tasarım değişiklikleri yapması söz konusu olacak.

Sadece tasarım kısmında değil, teknik özellikler kısmında da bazı önemli değişiklikleri göreceğiz. Bu yönüyle yeni akıllı telefonlar oldukça önemli. Merakla beklenen yeni seri için sürekli yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni akıllı telefonların çalışır halde görüntülendiği ortaya çıktı.

Google Pixel 4 Çift Kamera İle Geliyor

Londra’da metroda bir kişinin elinde görüldüğü söylenen Google Pixel 4 akıllı telefonlarının başta kamera tasarımının değişikliğe uğrayacağı görülüyor. Aslında söz konusu akıllı telefonlar tek kamera ile gelen seriler. Marka şimdiye kadar sunduğu modellerde tek arka kamera kullandı.

Bu yönüyle çift arka kamera kullanan hatta 3 arka kameralı modellerin bile önüne çıkmayı başaran Google, şimdi ise çift arka kamerayla beraber gelecek.

Telefonların çift arka kameraya sahip olması, bu modelin kamera konusunda çok daha yetenekli olacağını gösteriyor. Tek kamera ile elde edilen performansın çok daha üzerinde bir performans sunulması da yine beklentiler arasında.

Sadece arka kamera için detaylar değişmeyecek. Bunun dışında ön kısımda da tasarım değişikliği sunulması bekleniyor. Bu kez herhangi bir çentik alanı kullanımı görmeyeceğiz.

Bu kez telefonların üst kısımda bir çerçeve alanı sunduğunu görmek mümkün olacak. Üst kısımda yer alan çerçeve alanı, Samsung’un eski serilerinde yer alan sonsuz ekran teknolojisine oldukça benzer olacak.

Yine bu kısımda da çift kamera kullanılması gibi bir durum söz konusu olacak. Kamera özelliklerinin neler olacağını ise tanıtımdan sonra görmek mümkün olacak. Lansman tarihi de resmi olarak açıklanmış değil.