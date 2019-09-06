Google Pixel 4 Çalışır Halde Ortaya Çıktı

Akıllı telefon modelleri konusunda sıkı çalışmalar yapan firmalardan biri olan Google, yeni akıllı telefon modellerini çok kısa bir süre sonra tanıtacak. Markanın yeni akıllı telefonlarının hazır olduğu, paylaşılan görsellerle de ortaya çıkmış durumda. Google Pixel 4 adıyla gelecek olan telefonlar için yeni görseller ortaya çıktı.

Google Pixel 4 Tasarımı Değişiyor

Paylaşılan görseller, bu zamana kadar sızdırılan bilgileri ve beklenen tasarım detaylarını doğruluyor. Telefonun arka kısmında çift kamera kullanıldığı görülüyor. Bu zaman kadar gelen bilgilerde olduğu gibi Google’ın çift kameraya geçiş yapacağı net bir şekilde görülüyor. Sadece çift kamera konusu değil, kamera alanının da değiştiğini görmek mümkün olacak.

Tek kamera alanının yerine çift kamera alanına yer verilecek ve kameralar kare şeklinde bir kamera alanı içerisinde yer alacak. Yine flaş ışığının da bu kamera alanında kullanıldığı görülüyor. Açıkçası Google’ın bu tasarımla beğeni toplamayı hedeflediği net bir şekilde görülüyor. Yeni akıllı telefonların arka kapak yüzeyinin de tamamen parlak seçildiğini de ekleyelim.

Ön kısımda ise yine çerçeveli bir akıllı telefon kullanılacak gibi gözüküyor. Samsung’un eski sonsuz ekran tasarımına benzer bir tasarıma yer verileceği net bir şekilde görülmekte. Yeni akıllı telefonlar bu noktada iddialı modeller olacak gibi duruyor. Şu an için yeni modelin çerçeve alanı içerisinde kamera sistemlerine ve ek sensör alanlarına yer vereceği de biliniyor.

Dikkat çeken akıllı telefonun amiral gemisi özellikleri bulunacağını da belirtelim. Özellikle iPhone ve Samsung gibi rakipleri düşünüldüğü zaman Google Pixel 4 modeli üzerinde biraz daha çalışmak lazım gibi gözüküyor.

Yeni akıllı telefonların tasarımlarının ortaya çıkması ve videoların yayınlanmış olması, bu modelin çıkışa hazır olduğunu da göstermekte. En azından beklentileri karşılayacak derecede hazırlıkların tamamlandığını görmek mümkün oldu.