Google Pixel 4 Canlı Görüntüleri Yine Sızdırıldı!

Google‘ın bu yıl ekim ayında Pixel 4 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmesi bekleniyor. Resmi lansman etkinliği öncesinde şirket, yaklaşmakta olan premium bütçe akıllı telefonuyla ilgili birkaç önemli bilgiyi zaten açıkladı.

Telefonların kare biçiminde yerleştirilmiş arka kamera kurulumuyla ve yüz kilit açma özelliğiyle geleceğini de biliyoruz. Şimdi ise piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay önce, Google Pixel 4 akıllı telefonunun canlı olarak çekilmiş görünümüne tanıklık ediyoruz.

XDA Developers raporunda yer alan bilgilere göre Pixel 4’ün görüntüsü forumun Telegram hesabı üzerinden paylaşıldı. Daha sonra, Mishaal Rahmaan – genel yayın yönetmeni – tarafından Twitter’da paylaşıldı.

These images of an alleged Google Pixel 4 just started floating around on Telegram. No idea of the true source or if they're legit. pic.twitter.com/ooPKkDudZA

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 27, 2019