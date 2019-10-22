Google Pixel 4 DxOMark Sonuçları Açıklandı!

Google kısa bir süre önce yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürdü – Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL. Her iki telefon da, ekran boyutu ve batarya hariç neredeyse aynı tasarıma ve özelliklere sahip.

Her zamanki gibi, akıllı telefonun en önemli özelliklerinden biri kamera bölümü oluyor. Pixel serisi telefonlar her zaman kamera performanslarıyla ön plana çıktı. Ve bir kez daha liderliği eline almış gibi görünüyor.

Kamera, video ve yakın zamanda ses testleri konusunda da testlere başlayan DxOMark, yeni amiral gemilerini de test etti. DxOMark, akıllı telefonun genel olarak 112 puan alan Google Pixel 4 için kamera incelemelerinin sonuçlarını yayınladı. Kamera bölümü 117 ve video bölümü 101 puan aldı.

112 puanla Google Pixel 4, DxOMark veritabanındaki ilk on akıllı telefon arasında yer alıyor. Rapor, Google’ın en yeni cihazının önceki modellere yönelik fotoğraflar için pek çok değişikliğe tabi tutulduğunu öne sürüyor. Bu değişikliklerin çoğu, birçok alanda gözle görülür iyileştirmelerin yanı sıra yakın çekimlerinin kalitesinde de kayda değer bir yükseliş elde ediyor.

Telefon, hem ultra geniş açılı kamera hem de ToF sensörünün bulunmamasından dolayı Huawei Mate 30 Pro‘nun biraz gerisinde kalıyor. Bu eksiklikler Google’ın cihazını geniş açılı ve bokeh testlerimizde üçlü ve dörtlü kameralı cihazlara kıyasla hemen dezavantajlı hale getiriyor ve bu da genel sıralamasını etkiliyor.