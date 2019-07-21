Google Pixel 4 Ekran Koruyucuları Yayınlandı

Akıllı telefonlar için iddialı amiral gemisi modellerinden biri olmasını beklediğimiz Google Pixel 4 akıllı telefonları için sürekli yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce telefonların belli başlı tasarım detaylarının ortaya çıktığını görmüştük. Google Pixel 4 akıllı telefonlarının tasarımı için son paylaşımımızın ardından bu kez ise yeni telefon için ekran koruyucuları orta çıktı.

Google Pixel 4 akıllı telefonların ekran görüntülerine ait olduğu iddia edilen yeni koruyucu panelleriyle beraber önemli bir detay daha ortaya çıktı. Yeni akıllı telefonların sürpriz bir teknoloji sunması konusunda önemli detay veren görsellerden söz edelim.

Google Pixel 4 Ekranında Farklı Sensörler Bulunduracak

Paylaşılan yeni ekran koruyucu panellerinde yer alan bir boşluk kafaları karıştırdı. Ekran koruyucularının sol kısmında üç adet delik bulunuyor. 3 adet delik içerisinde yer alacak olan kameraların dikkat çekmesi bekleniyor olsa da bu konuda daha önceden bilgilerimiz var.

Muhtemelen beklendiği gibi bu kısımda kameralar ve sensörler için ayrılmış alanların kullanıldığını göreceğiz. Bunun dışında kamera alanının hemen yanında mikrofon alanının yer aldığı görülüyor. Ekran kısmında yerleşimi değiştiren asıl kısım ise sağ tarafta karşımıza çıkıyor.

Sağ tarafta yassı bir boşluk bulunduğunu görüyoruz. Bu boşluk alanı ise oldukça geniş tutulmuş durumda. Oldukça geniş bir alana yer verildiği görülen bölümde, nasıl bir teknoloji kullanılacağı konusunda ise bilgiler bulunmuyor. Muhtemelen bu alanda kullanılan özel bir sensör ya da kamera alanı için özel olarak ayrılmış bir alan kullanıldığını görmek mümkün olacak.

Kameranın hemen yanında yer alacak olan yeni boşluk alanının tam olarak ne işe yaradığını görmek için tanıtımı beklemek gerekiyor. Tanıtımın hemen sonrasında Google Pixel 4 akıllı telefonlarının sürprizlerinin neler olduğunu görmek mümkün olacak.

Ayrıca bir detaydan daha söz edelim. Hem Google Pixel 4 ana modelinde hem de Pro modelinde aynı boşluğun yer aldığını görüyoruz. Yani iki modelde de kullanılan bir teknolojiyi görmek mümkün olacak. Tanıtımdan sonra bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz.