Google Pixel 4 Fiyatı Ortaya Çıktı

Google Pixel 4 akıllı telefonunun merak edilen tüm detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak telefonun fiyatı konusunda bilgiler geldi.

Akıllı telefon modelleri içerisinde aranan modellerden biri olan Google Pixel serileri için yeni üye yolda. Artık hemen hemen her detayı ortaya çıkan Google Pixel 4 telefon modelleri için son olarak inceleme videosunun yayınlandığını görmüştük.

İnceleme videosunun hemen ardından söz konusu akıllı telefon modelleri için tasarım detayları netlik kazandı. Tıpkı iPhone 11 akıllı telefonlarında olduğu gibi kare kamera alanı kullanacak olan Google Pixel 4 modeli için son olarak ise fiyatlar ortaya çıktı. Telefonların fiyatının nasıl olacağını gösteren bir alışveriş sitesi oldu.

Google Pixel 4 Fiyatları Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modellerinde yer alacak olan fiyatlar farklılık gösterecek. Öyle ki telefonların tek bir modelle gelmeyeceğini biliyoruz. Bir ana model sunulacak. Bunun yanında bir de XL modeli sunulacak. Tabii ki farklı depolama alanı seçenekleri de olacak. Böyle değerlendirildiği zaman telefonların fiyatlarının değişeceğini söyleyebiliriz.

Fiyat kısmında başlangıç modelinin 820 Euro olacağı görülüyor. Bu modelin fiyatının daha aşağı olmasının ana nedeni ise 64 GB depolama alanının olması. Aynı modelde 128 GB depolama alanının seçilmesi durumunda telefonların fiyatının 940 Euro rakamına ulaştığını görmek mümkün olacak.

Her iki akıllı telefon modeli de Google Pixel 4 ana modelini karşılayacak. Telefonların XL modelinde ise 1126 Euro gibi bir fiyat sunulduğunu göreceğiz. Açıkçası XL akıllı telefonlarında çok önemli bir fark beklenmiyor. Telefonun işlemcilerinin aynı olması, ekran boyutunun biraz daha büyük olması bekleniyor.

Bunun yanında belki Google Pixel 4 XL modelinde artı bir arka kamera olabilir. Fiyatı bu denli farklı kılan kısmın ne olduğunu merakla bekliyoruz. Muhtemelen tanıtım sırasında bu konuda detaylı bir açıklama yapılacaktır.

Genel olarak fiyatları değerlendirecek olursak, beklentilerin çok daha üstünde rakamlara çıkıldığı gözüküyor. Açıkçası bu fiyatlarla gelecek olursa telefonların iPhone 11 serisinden daha pahalı olduğunu görmek mümkün olacak. Haliyle Google’ın satışlarını doğrudan etkileyen bir durum ortaya çıkabilir.

Zaten bu modeller ülkemizde satılmıyor ancak satılıyor olsa da çok tercih edilecek bir fiyat aralığında olmadığını görmekteyiz. Yine de detaylar için tanıtımı beklemek gerekiyor.